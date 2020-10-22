雪印之星寶寶月曆免費索取 擴大發送嗨翻天

明星寶寶徵選留下美麗的成長回憶

孩子的成長過程，在爸媽心中每一刻皆是值得珍藏的重要回憶，每一位孩子都是爸媽心中閃耀的明星，台灣雪印為補捉寶貝最幸福的瞬間，連續16年舉辦「雪印月曆寶寶徵選活動」，希望藉由這個活動的歡樂氛圍拉近與家長的距離，也希望為寶寶成長留下美好的回憶。我們相信雪印寶寶們每位都是健康活潑的明日之星，也是世界未來的主人翁，今年雪印寶寶們在家長精心打扮下，宛如一場明星寶寶嘉年華在雪印與媽媽寶寶雜誌的評選見證下，12位入圍的寶寶們，雪印提供班尼頓專業級寫真，為寶貝的成長歷程留下燦爛回憶。

月曆明星拍攝現場，孩子們天真無邪的笑容，發自內心的笑聲渲染了每個人的情緒，溫暖在場所有工作人員的心，展現出寶貝最天真浪漫的一面。

2021可愛寶寶月曆免費索取

徵選活動結束後，大家最期待的就是雪印2021年的可愛寶寶月曆，月曆中可愛的寶寶可以讓孕期媽媽做美美的胎教，還有寶寶們可愛的笑容超有療育效果，陪伴你快樂度過2021年的每一天。今年雪印將擴大印製4萬份免費發送，預計11月下旬至雪印特約店家購買雪印成長奶粉(不限罐數)即可免費獲得2021年雪印可愛寶寶月曆一份限量發行送完為止，喜歡收藏動作要快喔!詳細索取辦法可上網查詢http://www.snowmilk.com.tw/或洽雪印販售店家。

雪印在地深耕55年堅持品質與服務

金PLUS成長配方新上市

在台灣已經邁入55周年的日系品牌雪印，產品配方是根據日本及台灣2地的母乳研究所研發，適合東方寶寶體質，配方不加蔗糖不加香料，給寶寶天然的呵護與營養，搭配乳脂球膜、神經鞘磷脂、PC、PS並提升7倍DHA等黃金學習因子，啟動學習關鍵，激發潛質無限，適合銜接或混哺母乳，深受台灣家長喜愛。雪印除了提供優質的產品之外，更貼心舉辦多樣化的活動與服務，例如:明星寶寶徵選，集匙換玩具活動等…。雪印希望營造快樂生養的氛圍，讓家長們都能感受到育兒的小確幸，希望以這樣的信念提供寶寶一個更棒的未來，一同迎向更美好的明天。

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