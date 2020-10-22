「第28屆台泰經濟合作會議」在台盛大召開

中華民國國際經濟合作協會（國經協會）與泰國工業聯合會共同主辦之「第28屆台泰（國）經濟合作會議」於10月21日在台北遠東飯店與泰方同步舉行，會議由國經協會泰國委員會主任委員潘文輝（聯合再生能源股份有限公司執行長）與泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries） 副主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）共同主持，台泰各界參與人士共115位。

今年會議討論主軸配合政府推動之新南向政策，持續發掘合作新商機，大會議題包含「智慧城市」、「農業」及「生技」。 會中我國各項議題專家講者包括：「智慧城市」議題：智慧城市股份有限公司焦國安執行長；台灣開放資料聯盟副會長、景翊科技股份有限公司陳奕廷總經理； 「農業」議題：源鮮農業生物科技股份有限公司林威立經理；經緯航太科技股份有限公司環境農業部經理陳光宇博士；「生技」議題：葡萄王生技股份有限公司龍潭園區分公司李宜蓁副課長。

與會企業界人士包括，點晶科技股份有限公司金際遠董事長、源鮮農業生物科技股份有限公司蔡文清董事長、南僑投資控股股份有限公司李勘文執行副總裁、葡萄王生技股份有限公司龍潭園區分公司陳勁初總經理、財團法人農業科技研究院陳建斌院長等業界及學術界人士皆應邀出席。我國經濟部國際貿易局李冠志副局長與泰國投資促進委員會（Board of Investment of Thailand）外商投資行銷處Miss Ratchanee Wattanawisitporn主任於大會開幕典禮中致詞指導。

泰國政府近年來大力推動「泰國4.0」與「東方經濟走廊」計畫，企圖將該國城市升級為智慧城市，並刺激經濟發展。該國2010年的行動與網路支付量占總支付量之8%，而近期已達1/3，該國每年電子商務銷售金額已達110億美元，行動及網路預訂計程車及送餐服務皆快速成長。該國國營的泰國農業合作銀行（Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives）於今年開始將提供該國農民33億美元以加強該國農業的競爭力，該國推動的智慧農業計畫結合物聯網、雲端、人工智慧、無人機、大數據等技術，企圖降低農損及提升該國農產品的品質與生產數量，促進農業多元化。近年來，泰國保健食品銷售金額已達28億美元。外國廠商日漸重視泰國生技醫療產業，泰國投資促進委員會的統計數字顯示，今年上半年已累計50項外商申請投資生技醫療產業的案件，總金額達四億美元。

國經協會自1989年舉辦台泰經濟合作會議，係促進兩國企業界溝通交流之重要平台。