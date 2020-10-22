如何老得安全？基隆再辦高齡論壇 力倡「熟齡安全」

別再相信把錢存金融機構，就能安享晚年的極簡理財法！隨著越來越多失智失能長輩受詐騙，如何做才能確保晚年的「財產安全」，已成社會焦點。

基隆市政府社會處和國泰世華銀行於15日共同舉辦「2020基隆城市高齡論壇」，現場邀集衛生福利部長期照顧司、苗栗縣政府社會處、嘉義縣政府社會處、國泰世華銀行、學界教授、民間團體和機構業者等11位講者與談，緊扣「熟齡安全」主題，從經濟安全探討到照顧與心的安全，以因應即將到來的超高齡社會。

用「信託」固老本，失智失能也不怕有心人

台灣失智症協會曾於2019年調查，74位財務損失的失智症長者，有3成被自家人詐欺剝削，2成來自詐騙集團；不只失智症患者，人只要衰老導致財產處理能力下降，便有可能把老本誤用錯處或受詐騙。對此，國泰世華銀行信託部協理趙子仁建議，長輩可透過「信託」制度來守住自己的老本。

「2020基隆城市高齡論壇」講師對談，由左至右：吳挺鋒處長，趙子仁協理，周道君副司長，蘇嘉瑞律師，蔡惠貞科長。圖／業者提供

例如長輩將500萬元退休金信託後，可規劃每月定期給付1萬元作為日常生活所需，也可彈性支應醫療或養護機構支出，憑單據實支實付，不怕被詐領；或指定給身障弱勢子女使用，避免「強欺弱」的悲劇發生。

衛生福利部長期照顧司副司長周道君表示，《老人福利法》中有規定，政府可透過信託來保護長輩財產安全；委託人若有疑慮，還可請民間團體任監察人，監督金融機構執行。

做好財務規劃，先從家人溝通開始

基隆市社會處處長吳挺鋒表示，老後風險比想像中複雜許多，即使透過專業與理性的信託規劃，但台灣的文化背景是當子女主動和長輩提及遺囑、財產分配，可能引起反彈，「要怎麼向長輩開口？怎麼營造良好的家庭溝通？信託要跨越的第一道門檻是文化層面。」

「2020基隆城市高齡論壇」吸引來自各縣市專家學者與民眾近200人與會。圖／業者提供

應用科技、連結更多社交圈，對抗心的孤獨

基隆市是全台第一個舉辦高齡論壇的城市，今年選擇以「安全」為題，是因長輩從生活到照顧、生理到心理，都必然涉及全人關懷。與會的錸德文教基金會、智齡科技等都嘗試以科技輔助照顧，讓長輩在日照中心的一日活動和交通接送時間，透過APP便一目了然，還能轉為子女與父母間的日常話題，無形間改善家庭關係。

而伴隨年老產生的孤寂感、憂鬱等心理安全部分，中華民國老人福利聯盟、中華民國家庭照顧者關懷總會、成大醫院臨床醫學研究中心等，統整分享國內外讓長輩重拾社會連結的經驗。

吳挺鋒說，長輩走入社區、學會上網路社群，建立個人社交圈，以「完整三社」對抗孤獨，是基隆市政府的努力目標。他進一步表示，論壇上感受到民眾對信託和經濟安全的認識有更多需求，會思考未來結合更多網路，共同推廣的可能。