震旦集團成立55週年 迎後疫情商機

震旦集團10月20日成立滿55週年，由創辦人陳永泰與董事長袁蕙華率領經營團隊，共同見證集團這一歷史性一刻，在上海震旦國際大樓舉辦55週年邁向第56年懸掛金蛋儀式，象徵集團正式邁入第56年，寓意震旦蒸蒸日上、追求永續經營。對此，創辦人陳永泰於現場致詞表示:「企業能生存55年並非易事，非常感謝同仁努力及顧客長久以來對震旦的支持和愛護！」

震旦55年來始終秉持「顧客至上」的服務信念，為顧客創造價值，做好顧客滿意，一起攜手讓辦公生活更美好!今年新冠疫情帶來人類生活的重大改變，因應工作模式的轉變，以「顧客需求」為核心，快速發展出未來企業辦公零接觸解決方案及商業模式，穩健迎接後疫情時代商機追求永續經營。

震旦集團隨科技與應用工具進步，為提供顧客更貼心服務，繼2016年成立震旦智能客服中心，以最短時間於線上協助顧客問題排除，去年為加速服務時效，縮短與顧客之間訊息溝通，於旗下三家事業部（震旦、金儀、互盛）全新推出「行動客服APP」，提供多元選擇與服務，顧客可透過APP一鍵報修、線上訂購耗材等，節省致電客服時間及成本，也可以即時掌握服務到達時間，達到即時、方便、省成本之效益。

今年因應後疫時代為滿足顧客零接觸需求，震旦智能服務再升級，於兩岸建置IoT服務機制，將事務機設備結合IoT功能，運用AI智能，在耗材與紙張用盡之前，提供自動派工服務，並利用IoT數據結合故障排除方式，提前掌握顧客潛在需求，提供主動式服務，完善售後服務。

另外，因應遠距辦公需求，震旦提供視訊會議設備取代傳統開會，降低群聚風險，並搭配行動分機及互動電子白板，讓遠距辦公及開會更輕鬆，並能於雲端共享資料。另外旗下震旦雲提供的「AI面試系統」，透過AI客觀分析求職者人格特質，求職者亦可於家中線上面試，減少接觸機會，人資也能大幅節省繁瑣面試流程。

而震旦雲的「測溫人臉辨識系統」，能在短時間內測量出入人員的溫度，並具有高辨識度，即便戴口罩也能辨識。更可結合門禁管理系統，員工上下班可同步完成人臉辨識與溫度量測作業，為門禁管理節省許多時間，有效協助管理員工健康，出入安心又便利。

在各地陸續解封，搭配線上及實體同步進行工作模式，震旦辦公家具提供「OA屏風」、開放式的「辦公桌系統Plane」，大跨距的辦公桌板140公分，再加上高度約40公分的主桌屏，形成桌面隔板，協助企業保持室內辦公社交距離。

面對處於成長的大陸市場，在震旦集團屆滿55週年之際，除了嘉定園區，隨著市場規模進一步擴大，現有生產基地已無法滿足產量需求。日前已展開第二生產基地江蘇園區的興建工程，震旦江蘇園區生產基地是震旦集團向智慧製造轉型升級的重要一步。計畫將生產基地，朝向自動化、數位化、智慧化、綠色化於一身的智慧工廠，包括自動化生產設備、智慧化生產模式及環保的廠區設計，震旦江蘇園區已於9月26日正式動工，園區包括木器廠、鋼製廠和椅子廠以及物流中心，為顧客提供全方位智慧辦公空間解決方案；同時也宣示震旦集團已邁向智慧製造轉型升級的新里程碑，整體開發預計2022年完工投產，以滿足更多的市場需求。

旗下震旦雲未來期望協助企業將硬實力和軟精神融合，讓企業運用新科技創造高效能生產力，震旦雲聚焦AI智慧五項領域，提出AI智慧面試、AI智慧績優人員特質、AI智慧排班、AI智慧資安、AI智慧外勤五大類。從原有的AI面試系統，到專為企業量身訂做的「績優人員特質」模組，將各企業所需的人格特質融入系統中，協助企業人資用智慧工具找到適合的人。

後疫情時代，數位轉型已勢在必行，未來震旦雲透過科技與服務加乘，不僅幫助企業跨過轉型門檻，也為顧客帶來更多嶄新價值。整合各方資源提供一個價值生態圈，解決人資在各面向的技術取得、科技運用的問題，在透明、安全與信任的前提之下，協助人資招募數位轉型升級。

震旦集團經營超過50年，多年來在人才培育上尤為重視，並提出實踐震旦經營理念「顧客滿意、同仁樂意、回饋社會」的第一步首先必須「找對人」，找到符合震旦特質且適用的人才，並做好快速肯定與培育績優人才。

在人才培育上，今年10月首度與中央大學進行產學合作計畫，希望透過提供「震旦雲人資系統」、「AI面試系統」等系統平台免費授權，供院所師生教學使用，未來和院所合作開設的「系統實作工作坊」，由震旦雲的專家團隊，帶領學生實作體驗人資的AI面試、出勤計薪、智慧排班、績效考核等模組，讓學生能早一步學習人資領域新科技，接軌職場做好準備。