擁有五星級健身房的烤箱專業廠，偉勝羨煞PCB同業

偉勝儀器工業2020未受新冠疫情影響，在總經理陳玟翰帶領衝刺下，六月便已達成全年度營運目標，且本身熱愛運動的陳總經理更不惜大手筆，除了在工廠二樓規劃媲美Google等級的溫馨辦公區，近期又斥資建構器材完善的「五星級健身房」讓員工使用，堪稱幸福感指數爆錶的傳產工廠。

偉勝儀器工業總經理陳玟翰自身熱愛運動，經常參加三鐵、全身肌肉結實，為推廣運動健身並照顧員工健康，不惜斥資於廠區建置健身房和員工一起運動、健身。



偉勝健身房器材齊全，期以帶動員工健身運動、強健體魄。

陳玟翰說偉勝儀器工業對應5G的研發烤箱都已經就緒!將於2020 TPCA台灣電路板大展中亮相，本屆將展出全新「自動化無塵無氧烤箱」，結合自動化搬運大幅減少人力成本，期能協助PCB業者布建無人化智慧工廠。

陳玟翰表示，今年榮獲經濟部工業局科專案補助研發經費，他表示非常感謝經濟部工業局對該公司的肯定，並透露目前正準備擴充二廠，正積極找尋比現址800坪大數倍的生產基地以應付大量激增的訂單!陳玟翰說該公司40多年來不停研發、創新「自動化無塵無氧化烤箱」，開發的全自動系統機台均可搭配無人車(AGV)及其搬運載台設計(上載/下載料件)、可自動開關的烤箱機電設計，並搭載可遠程設定的系統人機介面；另整合無人化烘烤製程，佈建各感測與控制器，並以物聯網方式跟控制系統介面串聯，除了提供烘烤製程電子履歷紀錄外，也能夠監控每個烤箱的即時烘烤數據，並由感測與控制參數的輸出及AGV行程的規劃，串聯上、下游製程達成無人化操作與品質監控目標。

陳玟翰說隨第二波疫情恐將席捲而來的趨勢，讓對應關燈工廠智動化所需的設備增溫，鑒此將會隨時掌握市場動脈，持續優化關鍵技術為客戶提升質量，未來除將申請第三方驗證，同時持續鎖定機構、電控、軟體等專才引進到公司，群策群力讓偉勝成為國際公認的台灣之光!偉勝攤位位於南港展覽館4樓(攤位M0320)，參觀資訊可逕覽FB : 偉勝儀器工業、IG : weisunin。