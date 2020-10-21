『衣舊要愛』創意設計決賽圓滿落幕 樹德科大奪首獎



聚陽文教基金會與紡織綜合所於16日假松山文創園區舉辦的第二屆『衣舊要愛』設計決賽圓滿結束。自2019年6月開始收件，約230個隊伍報名角逐，在業師們用心傳授，歷經初、複賽激烈競爭下，來自實踐大學、亞東技術學院、樹德科技大學、台南應用大學、輔仁大學等15組決賽隊伍，以舊衣重製的手法實現在手工設計服上，與專業模特兒一同在舞台上銓釋他們的設計故事。

『衣舊要愛』以舊衣重製的手法實現在手工設計服上。 圖／李水蓮

決賽15組學生設計師精心佈置的「靜態展區」。圖／李水蓮

活動熱鬧不凡，來自於公益、環保、教育、產業研究發展等不同領域的專家及貴賓齊聚一堂，透過聚陽文教基金會的「永續之窗」導覽，體會基金會十多年來，與各方在公益、環保等ESG 項目的合作。決賽15組學生設計師精心佈置的「靜態展區」，所展示的創意發想，以及以生活、文化為基，轉換而成的設計靈感，更是讓來賓對於新世代的設計師刮目相看。其中，「星星畫家」李仕宇的畫作，色彩鮮明，處處傳達出燦爛與希望的氣息，是來賓們最受感動的展品。

聚陽董事長周理平致詞中，感謝紡織綜合所所長李貴琪的帶領，在跨單位通力合作下，及林千惠、吳日云、周裕穎、許佳瑛、呂少傑等五大業師專業領域的培訓，面授指導與傳承經驗，讓參賽者「一條龍」學習，也是該活動精髓所在。聚陽在與各單位互助合作、共享資源，體現「環保、永續、創新」的精神下，更能進一步回饋社會，展現出以人為本、永續共好的企業文化，實踐基金會成立初衷。

紡織綜合所所長李貴琪強調，快時尚帶給人們不同的服飾文化，也帶來對環境的影響。聚陽在疫情期間仍能投入資源舉辦這富有教育意義的活動，提供學生們展現成果的舞台。期望藉由活動推廣，殷切期盼未來能有更多優秀人才投入紡織成衣產業。

15位素人模特兒逐一展示各組以舊衣改造而成的服裝。 圖／李水蓮

在活潑的燈光及音樂聲中，由10位專業模特兒與15位素人模特兒逐一展示各組以舊衣改造而成的服裝，每一組的服裝風格大異其趣，有不同國家原民圖騰的神袐，有源自生活中塵封的回憶，有來自童年的童心，有對地球的關懷，有挖掘自我的價值，也有中華傳統文化的新解，在一套又一套極具設計感的展示中，讓人一次又一次的知道青年學子身上孕含的創意能量，為培育青年所搭建的舞台下了最佳的註腳。

三位外部業師在一年多來，帶領了同仁們走過這競賽的艱辛，對各個隊伍的同學們在設計上的堅持與創意都非常的感動。

吳日云老師 : 在這疫情的特別時刻，大家願意停下腳步來思考、面對舊衣所帶來的環境衝擊，並回過頭思考自己所生長的土地，把過去不會用到的服裝重新賦與新生命，是非常不容易的，也期望在場的同學們能加入到服裝產業，成為非常重要的生力軍。

周裕穎老師 : 二年前已經跟母校的輔大蔡淑梨院長開啟了永續論壇，並不時的討論未來時裝的走向，很高興從這個競賽，看到永續時尚已經擴展到整個台灣。也希望所有參與的同學可以把活動看做一個故事，透過永續讓它繼續延續下去。

林千惠老師 : 這一年多來，到決賽當天，不論是在靜態展或是整個設計系列的展示，都看到了同學們堅持自己的理想、理念與價值，真的非常感動。

在熱鬧的最佳人氣獎投票、頒獎，以及業師的講評之後，聚陽實業更藉這個難得的機會感謝參賽學校的全力支持，以及五大業師為學生們的投入與付出。決賽最終獲獎隊伍，由樹德科技大學的「被我衣賴」作品，奪得首獎10萬元；實踐大學的「袋代相傳」作品，榮獲優勝5萬元。在熱鬧的最佳人氣獎投票、頒獎，以及業師的講評之後，聚陽實業更藉這個難得的機會感謝參賽學校的全力支持，以及五大業師為學生們的投入與付出。新世代青年學子突破巢臼、賦予舊衣新生的設計能量令人驚喜，對於紡織產業無疑是投入一注新血。

最終得獎的隊伍名單如下：首獎10萬元-樹德科技大學的「被我衣賴」，參賽學生 : 謝鎧如、廖芷筠、林心婷、鍾明哲。

優勝5萬元-實踐大學的「袋代相傳」，參賽學生 : 曾琬凌、蔡耀東、施亮熙。優選3萬元-實踐大學的「與誰有染」獲得優選獎3萬元，參賽學生 : 沈書亦、陳鈺嫻、何伊涵、莊翔筌。

佳作 1萬元-實踐大學，主題「胤 Hereditary」，參賽學生 : 駱蔚森、王佳尹。實踐大學，主題「第五個太陽紀」，參賽學生 : 明舉綱、蔣宛庭、林莉恩、何瑾泓

人氣獎 1萬元-實踐大學，主題「胤 Hereditary」，參賽學生 : 駱蔚森、王佳尹。