AIoT商機爆發 資策會攜手國際大廠布局潛力股

2020年臺灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）於10月21至23日在臺北南港展覽1館展出，為深化臺灣在人工智慧創新技術的能量，在經濟部工業局指導下，資策會地方創生服務處攜手AWS與NVIDIA，展出「HacKIDB」新創合作平臺成果，包括智慧健康照護、智慧城市及智慧製造的人工智慧（AI）結合物聯網（IoT）的AIoT等主題應用，有五家新創企業共同於「智慧應用新創主題館」（攤位號碼I0824）秀應用解方，展現臺灣AIoT頂尖實力。

AIoT已是現今全球重視的科技議題，尤其在今年受到新冠肺炎疫情的衝擊下，透過科技帶動非接觸、智慧化的創新服務，更是展場關注焦點，資策會身為「數位轉型化育者」，協助製造業及服務業等各產業從顧問諮詢到商業實證，提供一條龍式的數位轉型服務，在此次展出五家新創應用，包括健康聯網公司的APP醫生馬上看-加載IoMT及AI的智慧遠距醫療平臺、智合科技-SafeDrivR全方位駕駛安全評分預警系統、訊力科技-智慧化交通量調查分析系統、翔探科技-自動無人機監控方案、憶象公司(Memorence AI) -AI視覺學習與辨識系統等，企業界對AIoT從產業技術面轉化為商業利益的潛力，抱高度期待，讓企業更願意積極投入擴展AIoT這塊大餅。

健康聯網公司創辦人徐克宇指出，臺灣在防疫政策上超前部署，多與科技及智慧應用密不可分，健康聯網公司透過資策會創生處，成立健康照護產業生態系，以智慧醫療照護服務為核心的平臺，成立臺灣第一個遠距醫療平臺App「醫生馬上看」，讓病患無論在偏鄉還是海外，白天或是凌晨，都可透過手機視訊功能，即時取得專業醫療諮詢，未來更能完成偏鄉遠距健康照護行為，再連結中心醫院，提升長照附加價值，甚至進一步串接國際，協助民眾與國外醫生溝通，各科醫師還可共享病例並以文字、視訊交談做雲端會診。

智合科技總經理李忠軒表示，智合科技研發的「SafeDrivR全方位駕駛安全評分預警系統」有「車子安全由內向外延伸五公尺」的隱形防護網，透過AI的技術，監控駕駛行為，駕駛從出發前的檢查，到完成運輸任務後的各種行為資訊都可串聯，甚至做到即時提醒功能，降低事故發生機會。現已應用在國內多家知名大型貨櫃運輸業者、連鎖通路、全家便利商店、氣體化學供應鏈等超過4000輛物流車，持續守護所有用路人的安全。

憶象公司執行長蕭百亨說，Memorence AI (憶象) 是人工智慧公司，專為企業客戶提供智能視覺學習與辨識系統。目標是讓用戶端快捷的部署這套系統，為企業導入AI，以有效提升生產品質，效率與安全性。Memorence Suite是一套交互式AI學習平臺，包括數據管理，標記工具，持續學習AI系統，視覺化儀表板和APP，積極協助企業數位轉型、發展數位資產及履歷，以製造業為例，成功協助印刷電路板業者，將產線上的瑕疵未檢出率從原本的4%降低至0.1%，並降低80%的人工檢測時間。

訊力科技副總經理溫基信表示，有效益之交通安全工程改善已成為政府部門當務之急的課題。訊力科技「智慧化交通量調查分析系統」於臺北市重要交叉路口，運用AI技術進行人車流量偵測辨識，透過車輛偵測、車輛追蹤、行為分析等AI影像技術，計算出車種、車流量及路口轉向交通量等各式交通大數據，並以系統平臺化整合方式，由傳統人工交通調查的片斷、簡易資料，轉換為AI自動化全天候交通轉向量調查，也替地方政府提供更完整多元的交通大數據資料，以協助決策解決交通壅塞與安全性問題。

翔探科技總經理高丈淵指出，翔探科技為專精於無人機應用解決方案開發的臺灣航太設備製造商，不但擁有自有系統軟硬體整合技術外，也是人工智能結合無人機航控系統的技術領導者。此次展出的「自動無人機監控方案」，是透過無人機自動巡航，協助提升如水庫、河川等偏遠地區的區域安全與提高人員效率。

除了多樣豐富參展內容外，企業也分享新創的耕耘成果，帶動智慧應用發展，促進產業交流與產業商機，快來一起感受智慧化應用深入產業以及更多主動式、真正智慧化的服務，進入你我的日常生活情境裡。