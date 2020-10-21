扶植水利產業國際拓銷 水利署搭建異業合作平台

由經濟部水利署指導，商業發展研究院主辦的「2020展後市場拓銷分享會」今（21）日與明（23）日將連續兩日在進出口同業公會舉辦。經濟部水利署組長郭純伶表示，水利署的政策就是希望可以扶植國內水利產業，協助他們拓展國外市場，因此，分享會特別邀請有跨國經驗的廠商來分享，如新漢智能跟很多企業合作，經驗完整豐富。21日下午的交流，也希望帶動我國水利產業異業合作的機會，一起往國際發展。

該分享會邀請到新漢科技副總林崇吉演講有關水利產業、工業4.0的發展，以及智慧水務4.0再造全新數位化水務管理方案、智慧生態監控系統方案。另外，藝康ECOLAB集團輕工業事業部副總張懿中則分享跨國集團商情交流，富鈞水資談台灣國際水週展覽分享。

至於推動水利產業具體措施有哪些？郭純伶補充，水利署每年都會跟貿協合作，一起規劃國際水週水展，並舉辦國際論壇、產業媒合會、以及率團至國外參展，今年，雖受疫情影響，水利署也動態調整，改舉辦線上水展，要做國內水利產業發展的堅實後盾。

商業發展研究院副院長王建彬表示，希望透過這次研討會，提供日前參加水利展廠商現身說法的機會，讓其他有意參加下次展覽的廠商，可提前部署，先瞭解未來參展的展出重點、準備方向，以及會後資訊收集的作法。 王建彬期許，藉由研討會，搭建一個異業結合平台，讓水利產業廠商跟國外的廠商連結，共同爭取海內外的水利市場訂單。