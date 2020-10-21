響應川普政策 內華達州經貿投資協會已順利在美國恢復註冊

台美貿易逐年增溫，在現任美國內華達州務卿芭芭拉．切夫斯基（Barbara K.Cegavske）的鼓勵和協助下，「內華達州經貿投資協會」、已順利在美國恢復註冊拿到執照，響應川普政策邀請亞洲的朋友來Nevada 訪問，考察觀光娛樂，國際展覽，亞馬遜、沃馬特物流中心。

曾任內華達州駐台經貿代表陳思庭 2008年接待時任眾議員的現任內華達州務卿芭芭拉來台灣訪問，對台灣印象非常好，和當時高雄楊秋興縣長，胡志強縣長以及周錫瑋縣長、互相交流拉斯維加斯如何從沙漠變成鑽石、娛樂觀光和會展的成功經驗。陳思庭表示，受到芭芭拉鼓勵，為了促進亞太交流，讓更多人知道美國商業會展之都的特色，進而促進更多雙邊投資，應該把已停止運作多年的民間團體「內華達州經貿投資協會」重新恢復運作、當時因為澎湖公投拒絕賭場而暫停民間協會。

內華達州辦事處- 因為雷曼兄弟經濟風暴而撤出、但芭芭拉認為、亞洲和美國經濟交流增加、協會比內華達經貿辦事處更能靈活操作運作，才能夠迎合川普總統的經貿政策，讓更多的亞洲製造商「立足內華達，發展全美國」，未來，川普的領導下，美國經濟將繼續偉大！

想要進軍全球市場就必須與美國建立連結，而內華達州Nevada 免卅稅、外銷廠商登記美國公司的最佳選擇、加上大型拉斯維加斯國際展覽接軌,正是建立攤頭堡的最佳選擇。

陳思庭表示「內華達州經貿投資協會」的運作以外，她正在準備「美國發大財」的網路直播節目，美國景氣強強滾，美元強勢！網路無遠弗屆、將可穿透亞洲各地，美國「內華達州經貿投資協會」總會在拉斯維加斯,分會在台北、上海、澳門，協會的原始發起人都是內華達州的官員、歡迎廠商到內華達州登記公司，我們可以協助簽證的取得，「美國安全，投資有錢」歡迎大家的參與。