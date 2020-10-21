財政部109年統一發票盃臺北場路跑活動11月15日總統府前活力開跑!

財政部臺北國稅局表示，由財政部與華南金融控股股份有限公司共同主辦的財政部109年統一發票盃臺北場路跑活動，將於11月15日在總統府前廣場開跑，網路報名競賽組6,000個名額及休閒組13,000名，都已全數額滿，活動當天現場將開放民眾報名休閒組共1,000名，歡迎有興趣的民眾當天早上5點00分到現場，只要捐贈109年9至12月份統一發票(無書立統一編號且消費金額10元以上)3張，即可報名參加。

臺北國稅局局長宋秀玲。

該局說明，11月14日23時開始至11月15日11時，將在路跑沿線懷寧街、凱達格蘭大道、公園路、仁愛路1至2段、金山南路及新生高架道路全段進行交通管制，請用路人多多配合。活動現場除了沿線的路跑活動外，另邀請表演團體在總統府廣場主舞臺展現各種才藝，並設有宣導攤位，備有精美贈品，可憑9至12月份統一發票兌換，也有行動支付結合雲端發票體驗活動及物超所值的商品，讓民眾體驗使用行動支付消費並以手機條碼儲存雲端發票的便利性，此外，還可憑路跑號碼布下方的摸彩券參加摸彩，歡迎民眾攜帶109年9至12月份的統一發票或雲端發票及載具到現場參與活動，就有機會獲得豐富贈品！

華南金控總經理羅寶珠。

該局指出，財政部統一發票盃路跑活動一直廣受民眾歡迎，不僅可以提倡全民運動風氣，鼓勵民眾利用載具索取雲端發票，並可以藉由募集發票幫助社福團體。此外，為加強推廣雲端發票，現場工作同仁也會手持平版、文宣於會場輔導民眾下載統一發票兌獎APP及行動支付APP，活動現場亦結合知名商家，讓民眾以行動支付10元並用載具儲存雲端發票，即可獲得超值商品，體驗行動支付帶來的便利性。民眾購物消費請多利用載具儲存雲端發票，主動告知店員「發票存載具」，除了可增加中獎機會外，還不用擔心發票毀損、遺失，亦可協助政府防杜逃漏稅，增裕庫收，維護租稅公平，且節能滅碳又環保，消費大眾及政府雙方都互蒙其利。



