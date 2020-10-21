臺灣會展再受國際肯定 榮獲最佳會展目的地及創新行銷兩項大獎

臺灣會展產業表現亮眼，再傳佳績，獲國際高度肯定。專業會議展覽國際媒體M&C Asia主辦「2020 Stella Awards」，臺灣一舉拿下「2020年度亞洲最佳會議獎旅目的地獎（Best Meetings & Incentives Destination-Asia）」及「最佳創新目的地行銷特別獎（Most Innovative Destination Marketing）」雙料大獎。10月20日線上頒獎典禮由我國會展產業主管機關也是重要推手的經濟部國際貿易局局長江文若代表受獎。

在政府及業者的共同努力下，我國會展屢創佳績，繼去（2019）年度榮獲國際知名會展媒體TTG Asia Media項下TTG Travel Awards頒發「年度最佳會展局」及素有商業界奧斯卡獎之「史迪威大獎（Stevie Awards）」項下「年度旅遊產業公關活動」銅獎，今（2020）年再獲最佳目的地及目的地行銷雙料大獎。

除了獎項的肯定，根據國際會議協會（ICCA）公布2019年國際會議場次排名，臺灣躍升為亞洲第4大，獨特的在地魅力與創新能量加上細膩專業的規劃，讓世界看見臺灣、選擇臺灣。今年受COVID-19疫情影響，全球會展及獎勵旅遊產業受到衝擊，但臺灣防疫表現深獲國際肯定，展現國際會展活動最重要的「安全」優勢，也成為國際人士最想造訪的目的地之一，這也充分反映在本次票選的結果上。

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「MEET TAIWAN」長期致力於發展臺灣會展產業，在疫情期間，不但沒有停下腳步，更是超前部署，積極開發不同的宣傳及推廣管道，協助業者透過線上平台，與海外潛在買主交流洽談，爭取商機。臺灣除加速線上會展活動的發展，也掌握實體與虛擬的混和型會議（Hybrid Meeting）趨勢，將「科技化」融入會展產業，建置多項線上展覽及論壇活動。未來無論數位轉型或海外推廣，都將與時俱進，為會展產業注入新動能，與業者攜手合作共同努力，早日重返榮景、再創高峰。

本獎項由新加坡Northstar Meetings Group主辦，該集團為全球知名媒體，其旗下的會展媒體M&C Asia每年舉辦Stella Awards選拔，設置會獎旅遊目的地、飯店及航運等不同獎項，由全球讀者及業界人士票選在各類別中，表現最傑出之機構或企業。MEET TAIWAN也將在所奠定基礎上持續努力，結合業者力量共同推動臺灣成為會展首選目的地之一，吸引更多國際買主選擇來臺辦理或參加活動，再推升MEET TAIWAN及臺灣於全球會展產業知名度。