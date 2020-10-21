涓豆腐22日大舉插旗台中新光中港店　祭出2波優惠活動

台中民眾引頸期盼的全台最大韓式豆府餐飲集團中超人氣品牌「涓豆腐」韓式料理餐廳終於要開了！10月22日大舉進駐新光三越，台中中港店為全台第21間門市。為歡慶開幕，涓豆腐隆重祭出2波優惠活動，讓所有韓迷享用最道地的韓式料理。

歡慶涓豆腐插旗新光三越台中中港店，自10月22日起推出第一波「首三日呷甜甜─第二件5折」活動，消費者只要點購任一款飲料或者甜點，即可享第二件5折回饋，全店17款飲料甜點均可適用。兩人同行，品嘗「紅柚荔枝果茶」再加點超人氣「珍珠豆腐冰淇淋」只要再花60元，CP值超高！

紅柚荔枝果茶(自左至右)、香柚茶、紅棗茶、水蜜桃冰茶，滿足消費者的視覺味覺雙重體驗。圖／涓豆腐提供

第二波祭出月月免費請吃韓式料理活動！10月25日起，民眾只要消費滿1,000元即贈送1,000元料理兌換券乙張，兌換券包含大人小孩都喜歡的韓式炸雞、韓迷必點海鮮辣炒年糕、以及最道地的韓式起司烘蛋捲等，讓韓迷每個月都能免費吃到一份最經典的韓式料理，相信能快速擄獲中台灣韓迷的心。

不管是韓式嫩豆腐煲、韓式炸雞、石鍋拌飯或海鮮煎餅，許多消費者心中韓式料理首選－涓豆腐，除了各式經典道地韓式料理外，更大方提供吃到飽的韓式小菜征服韓粉味蕾。

炭燒豆香的珍珠豆腐冰淇淋。圖／涓豆腐提供

全台最大韓式料理集團─豆府餐飲集團旗下涓豆腐自2008年引進韓國經典料理，其中招牌嫩豆腐煲、韓式石鍋飯及道地特色料理，深受廣大消費者喜愛，目前已站穩全台精緻韓式料理第一品牌。

涓豆腐新光三越台中中港店地址：台中市西屯區台灣大道三段301號10樓 (新光三越台中中港店10樓) 、 或請洽詢 (04)2259-1768。