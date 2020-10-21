機車行提升巧實力 低利貸款助轉型 加碼料件來助陣

經濟部為協助機車行升級轉型，去（108）年結合產業界力量，共同辦理全臺18場說明會與114班基礎課程，吸引3,757家機車行熱烈響應。今（109）年擴大續辦第一階段課程，補助第二階段技能培訓，持續協助機車行提升專業技能。想要裝潢店面、購買設備或投資加盟，有融資貸款需求的機車行，政府也推出優惠貸款方案，利息最高僅1.595%，全力協助機車行軟硬體升級轉型。

因應機車行需求 109年持續開辦第一階段機車維修技術課程

工業局表示，第一階段課程自108年由經濟部攜手8大機車廠（光陽、三陽、山葉、睿能、中華、台鈴、摩特動力、宏佳騰）全臺走透透，已開辦114班，輔導全臺3,757家機車行，除了能夠免費上課之外，完訓還頒發由經濟部、勞動部、行政院環境保護署三部署認證的結訓證書。109年經濟部為協助更多的機車行能夠順利的升級轉型，提供1,000個名額續辦第一階段課程。

第二階段實作培訓開跑 技能、料件一把罩

近年來電動機車市占率漸增，為把關國人行車安全，擴大電動機車保修服務能量，由8大機車廠、東南科大與嘉義市機車商會推出2～8天的維修實作與經營管理課程後，由經濟部、勞動部、行政院環境保護署、車輛公會及專家學者共同審查。第二階段培訓已於8月29日由睿能率先開跑，各訓練單位也於9月至12月陸續開班。

此外，參加睿能第二階段培訓測驗合格者，睿能將提供電動機車的外觀、煞車與傳動三大系統料件的清單與通路，維修前述料件也不會影響車主保固權益！

利息最高僅1.595% 資金取得免煩惱

想要升級轉型的機車行老闆們，如果有加盟投資金、購買機器設備或店面改造裝潢等投資需求，經濟部「中小企業加速投資行動方案」推出機車行優惠貸款，利息最高僅1.595%，投資總金額最多可達600萬。有資金需求的機車行只要取得第一階段三部署結訓證書且使用統一發票即可申請資格核定函，憑資格核定函可向國內30家公、民營銀行申請最高僅1.595%的優惠利率貸款，即日起就可開始申請。

培訓與貸款相關資訊請洽專線：0800-527-027轉2，機車行輔導平台（https://motor-training.cier.edu.tw/ ）。