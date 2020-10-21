數位行銷趨勢正夯 彰化場「數位行銷服務團」熱烈登場

因應今（2020）年新冠肺炎影響，貿易行銷模式改變，政府大力推動數位經濟。由經濟部國際貿易局、外貿協會辦理的「數位行銷服務團」，致力推廣全台業者學習如何應用數位行銷工具，在疫情中突破重圍，將產品成功外銷國際市場，本系列活動共12場次，10月20日於彰化縣工業會登場，活動採實體及線上直播辦理形式，線上線下參與人數眾多，數位轉型議題正夯。

活動講師邀請穿越數位行銷總經理郭畇溱講授「內容經營SEO優化，提升公司數位資產」議題，將傳授廠商如何透過搜尋引擎優化，提高公司在搜尋引擎內的關鍵字排名，以增加曝光度，提升交易機會。

同場亦邀請Google認證講師白書豪分享「Google數位工具-我的商家」，透過精準運用Google關鍵字分析，成功鎖定目標客群。

此外，本次活動安排常珅機械陳于玄業務專員及緯謙科技李冠緯經理，以自家公司經歷現身說法，分享如何成功運用數位行銷工具提升公司經營效益，成功將產品拓銷海外等經驗。

「數位行銷服務團」彰化場，現場業者參與熱烈。圖╱外貿協會提供

主辦單位經濟部國際貿易局副組長蕭惠君表示，面對新冠肺炎疫情，政府當務之急就是幫助我國業者突破疫情限制，持續推動經濟成長。

外貿協會國際行銷諮詢中心主任侯文欽表示，貿協採行線上展覽館、線上商機媒合會、虛擬展館等數位行動方案來應變現階段廠商所面臨的市場危機。全球數位化浪潮聲勢排山倒海，貿易局和外貿協會聯手推出「2萬元數位貿易輔導方案」、「數位貿易學苑」兩項服務，供廠商精進數位行銷技巧，全力突破重圍，開拓利基市場，籲請有需要的廠商積極報名參加。

彰化縣政府經濟曁綠能發展處處長劉玉平表示，非常感謝貿易局及外貿協會能精準掌握廠商需求，抗疫期間辦理本系列講座，確實助長彰化業者在應用數位化工具的必要性，更強化產品拓銷海外的多元管道，期待能透過這次經驗分享，幫助彰化業者建構數位行銷知識與能量。

外貿協會於現場提供廠商一對一免費客製化諮詢，因應業者所需，提供外銷諮詢建議與最適切解決方案。「數位行銷服務團」將持續規劃更多數位行銷工具應用教學傳授業者，並依據各地產業特性洽邀專屬講師，歡迎全台各地業者報名參加！後續場次報名連結網址（https://events.taiwantrade.com/EXP2020 ）。