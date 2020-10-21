工業局舉辦產業園區綠美化績優表揚 推動園區綠美化

經濟部工業局為提升轄管產業園區綠美化的形象，透過產業園區綠美化績優單位評選，推動園區服務中心及民間單位共同維管及認養園區公共設施，進而改善整體環境品質，於10月21日假新北市土城工業區服務中心辦理產業園區綠美化績優單位表揚大會。

透過現場評鑑的過程，除導入綠美化之景觀設計、植栽技術、維護管理等專業技能外，並期望導入政府近年提倡的美學設計，配合在地特色文化，打造具地方特色的產業園區，建立更佳的園區環境。

配合COVID-19防疫措施，本次產業園區綠美化績優單位表揚大會活動除會場防疫措施外，不便親臨會場的企業、民眾，亦可透過土城工業區服務中心臉書直播全程觀看，一同欣賞各產業園區綠美化的成效，感受綠美化後的產業園區。

工業局表示，產業園區綠美化的理念是創造產業生存發展、環境品質雙贏及廠商與社區共存共榮的重要措施，落實產業園區認養綠美化，創造產業園區新形象。工業局持續推動產業園區綠美化工作，透過表揚大會等活動，鼓勵誘發更多民間單位投入園區綠美化的認養工作。

工業局將持續為臺灣的產業發展與園區環境而努力，詳情請關注工業局官網（www.moeaidb.gov.tw/ ），或按讚加入工業局facebook粉絲團（www.facebook.com/moeaidb ）。