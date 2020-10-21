2020台灣國際電子製造聯合展覽會 盛大開展

電子展及AIoT展線上線下齊展出 瞄準後疫情時代商機

疫情帶動遠距應用及終端設備需求大增，全球產業迎來革命性新局，為協助臺灣廠商與世界接軌，2020年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，首度攜手「台灣電路板產業國際展（TPCA Show）」、「台北國際光電週（OPTO TAIWAN）」及「台灣國際雷射展（Laser & Photonics Taiwan）」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式，10月21日至23日在臺北南港展覽1館盛大展出，共有800家國內外參展商、使用1,850個攤位，透過電子產業跨域結合，呈現臺灣電子製造產業全貌，共同搶進5G時代新商機。

行政院副院長沈榮津、經濟部政務次長陳正祺、工業局局長呂正華、美國在台協會副處長谷立言，與聯展主辦單位外貿協會董事長黃志芳、電電公會理事長李詩欽、台灣電路板協會理事長李長明、光電科技工業協進會董事長邰中和、台灣雷射科技應用協會榮譽理事長潘忠義，共同出席開幕典禮，為首屆電子聯展揭開序幕。

行政院副院長沈榮津表示，過往我國支付外國廠商合作的技術授權金甚高，但近年此現象已有所翻轉，且Google、Facebook和Amazon等國際頂尖科技大廠紛紛來臺設置研發中心，我國儼然已成為全球高階智慧製造及研發重心。

經濟部政務次長陳正祺表示，今年以來臺灣展現了「三大驚喜」，一是中美貿易戰下，政府以「投資臺灣三大方案」因應並鼓勵臺商回臺投資設廠，吸引高達新臺幣6,263億元落實投資，促成我國經濟逆勢成長；二是臺灣防疫有成，人民與政府共同努力下，成為全球少數可以舉辦實體展會的國家；三是在全球產業斷鍊危機下，臺灣今年9月出口產值飆破300億美元，年增率逾9%。

外貿協會董事長黃志芳表示，全球電子業受疫情影響陷入產業鏈斷鏈危機，「台灣國際電子製造聯合展覽」是全世界唯一可以實體開幕的電子聯合展覽，展現臺灣防疫與產業的堅強實力，貿協將與產業界一同重組並打造具韌性的供應鏈，帶領業者更接近買主與市場。

電電公會理事長李詩欽表示，據工研院預估，今年資訊電子業產值將達新臺幣7.1兆元，為臺灣經濟發展的主力，「台灣國際電子製造聯合展覽」展現我國高階智慧製造的實力，電電公會將持續與貿協及各代表公會攜手協助廠商再創產業價值。

外貿協會董事長黃志芳，於台灣國際電子製造聯合展覽開幕典禮致詞。圖╱陳宗慶

鎖定5G及後疫情商機 電子展及AIoT展線上線下齊展出

為使臺灣企業與國際市場的交流不間斷，今年電子展及AIoT展首次運用數位科技，透過線上線下同步方式，辦理新產品發表、展場直播及論壇直播等，讓世界看見臺灣電子製造產業豐沛的創新能量。

聯合展覽重頭戲「採購洽談會」，集結美、加、澳、印度、日、星、土耳其、巴西、波蘭及中國大陸等逾20國、50位買主，進行逾200場運用虛擬會議室的採購洽談，帶領臺灣業者搶進5G商轉並布局AIoT應用商機。

產業龍頭相力挺 9大主題館共織智造新藍圖

展覽首日下午，首度匯集電子製造、半導體及貿易等產研界龍頭，辦理「電子產業趨勢眺望高峰會」，解析疫情與貿易衝突下，產業面臨斷鏈的危機與轉機，協助業者掌握臺灣電子產業發展趨勢。展期間，辦理多元論壇如物聯網晶片化、AIoT應用、資安、智慧家庭AI應用、環境永續發展及數位轉型楷模分享等主題論壇，部分論壇也將進行線上雙語播出，讓國內外業者同步貼近產業最新脈動。

本屆電子展及AIoT展匯聚國內外關鍵電子零組件、儀器儀表、電池電源、人工智慧與物聯網、智慧零售、電子商務及照明業者，包括中華電信、遠傳、台灣固網、仁寶、固緯、泰仕、致茂、泰儀、擎宏、台灣羅德史瓦茲、明緯、康舒科技、菲凡能源、華城電機、南京資訊、凌群、愛亞系統等指標大廠均參展力挺，並設置9大主題館，涵蓋智慧製造、智慧應用、智慧城鄉、智慧生活、雲端物聯網、新創、物聯網晶片化整合服務、無人機、再生能源及儲能領域之最新趨勢與應用。

更多展覽資訊請參考：

線上影音平台：video.taitronics.tw ；

台北國際電子產業科技展線上展：virtual.taitronics.tw ；

台灣國際人工智慧暨物聯網展線上展：virtual.aiottaiwan.com ；

台北國際電子產業科技展：taitronics.tw ；

台灣國際人工智慧暨物聯網展：aiottaiwan.com ；

Facebook：facebook.com/TAITRONICS.TAIPEI ；

台灣電路板產業國際展：tpca.org.tw ；

台北國際光電週：pida.org.tw ；

台灣國際雷射展：chanchao.com.tw/laserexpo 。