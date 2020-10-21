美國化學集團亨斯邁落腳台灣 今日舉行觀音擴廠典禮

美國化學集團亨斯邁(Huntsman Corporation)位於台灣觀音工業區的工廠於今日舉行擴廠典禮，正式投入生產每年2.2萬噸的TEROL®芳香族聚酯多元醇，是亨斯邁首次在美洲地區以外生產TEROL®聚酯多元醇的地區，占地3,600平方米，投資總額達1,890萬美元(約新台幣5.5億元)。在今年5月測試運行時，成功生產首批30噸TEROL®250聚酯多元醇，整體廠區及產線工作鏈不僅在施工期間達到零工傷的工安標準，更比預定時程提前一個月完工，此投資將擴大亨斯邁在亞太地區的下游聚氨酯產能。

美國化工集團亨斯邁今(21)日宣佈擴廠台灣觀音，為集團首次在美洲地區以外生產TEROL®聚酯多元醇 。圖／亨斯邁提供

本次亨斯邁邀請近百名客戶、員工參加開幕典禮，對於裝置開幕和成功投產，亨斯邁集團董事長、總裁兼首席執行官彼得·亨斯邁(Peter Huntsman)表示，我們用了不到18個月的時間，就在現有的組合料廠建設了一套世界一流的多元醇生產裝置，並為亞太客戶成功生產出首批備受期待的聚酯多元醇產品，台灣工廠投產表明我們有能力也有機會改造和變革化工行業。落實環保永續，注重節約能源、強調回收再利用、保護水資源，亨斯邁採用創新的PET回收技術，將PET塑膠瓶轉化為聚氨酯材料，用於生產保溫製品，全球每年回收利用相當於14.4億個500毫升PET塑膠瓶，避免其進入海洋造成環境影響。 亨斯邁提供食物供應鏈、環保粘膠劑、保溫及汽車四大解決方案，未來可從台灣工廠直接採購隔熱的重要原料(TEROL®聚酯多元醇)，預計台灣工廠上線後，每年可消耗約4.4億個500毫升的PET塑膠瓶，換算總長度大概可繞行地球2圈。

亨斯邁台灣觀音廠占地3,600平方米。圖／亨斯邁提供

PET是世界上產量最多的塑膠之一，可用於生產紡織纖維、飲料瓶、包裝薄膜和其他工業及消費應用，亨斯邁專注於回收塑料循環再生解決方案，使用專有的生產工藝，將可回收的PET塑料用於生產TEROL®聚酯多元醇，降低塑料被填埋，或進入河流、海洋造成環境危害。

亨斯邁集團聚氨酯事業部亞太區總裁潘律民(Kenny Pan)指出，投入生產後，將促進集團在亞太地區重要下游行業的業務成長，聚酯多元醇也為亨斯邁及客戶帶來益處，該裝置將迅速擴大下游聚氨酯隔熱材料業務。

據了解，近期亨斯邁收購了兩家全球領先的噴塗聚氨酯泡沫公司，更能夠迅速而有效地提供亞太客戶節能的噴塗聚氨酯泡沫體系。潘律民說，很高興能將此產品推廣到亞太市場，立足循環經濟的四大可持續創新解決方案，繼續攜手合作夥伴，專注下游產業，循本還原，永續創新，共同實現商業價值與環保使命的雙重收穫。