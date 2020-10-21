第19屆總統盃業餘高爾夫隊際邀請賽 在南投松柏嶺球場開打

2020第19屆總統盃業餘高爾夫隊際邀請賽，於日前（10/20）在南投松柏嶺球場舉行開幕式與首輪賽事。

隆重的開幕典禮一直是總統盃的表徵，今年也不例外。早上八點許，在陽光普照的松柏嶺第一洞梯台後方的練習果嶺上，展開了盛大的開幕儀式。32支身著整齊隊服的隊伍在竹山國中體育班學生的帶領下依序入場。在南投縣三光國中戰鼓隊氣勢磅礡的戰鼓揭開序幕。

松柏嶺董事長林瑞斌在開幕典禮上致詞時表示，松柏嶺很榮幸接辦第19屆總統盃，這場賽事能讓全台灣球場彼此交流，搭建起友誼的橋樑。「在尚未接任松柏嶺董事長之前，有一次來這座球場打球，深覺風景優美，球道極具特色，但打了一次就不想再來，因為球場年久失修，非常破舊。」林瑞斌表示。「因緣際會接下董事長職位後，我就下定決心好好整建這座球場，讓它重現往日榮光。所以，我們一開始先翻修老舊的會館，使其煥然一新。也在中興大學林教授的協助下，持續改善球道與果嶺草皮，要讓松柏嶺球場展現出全新風貌，這次能夠承辦總統盃這場盛大的賽事，對於松柏嶺球場來說是莫大的光榮與肯定。

特別在繁忙公務中撥冗出席參加開幕典禮的南投縣縣長林明溱，也為這場總統盃出力良多。特別在賽前籌措數千萬經費，重新鋪設從名間市區到球場間的道路，使其更加平整，讓行車更安全順暢。身為南投縣的大家長，林明溱不忘推銷南投縣的觀光旅遊產業。希望熱愛高爾夫運動的球友們多多到南投打球，而打球之餘也別忘了到南投豐富多元的旅遊景點走走，欣賞大自然的好山好水。