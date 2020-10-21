臺菜尚青！廚師節「2020經典臺菜佳餚宴」行銷臺灣味品

臺灣美食聞名全球，臺菜更是箇中翹楚！經濟部商業司今年首次舉辦「經濟部商業司2020經典臺菜餐廳徵選」活動，推動「臺菜」文化，創造「臺灣味」的品牌價值。從全臺106家報名業者中選出60家「經典臺菜餐廳」進行頒獎活動，並集結最具代表性的12間名廚共同呈現尚青、尚道地的「臺灣味」佳餚宴。經濟部商業司特別於10月20日廚師節假台北亞都麗緻大飯店，邀請餐飲業職人英雄們齊聚一堂、熱鬧頒獎，來一場美食饗宴。

今年獲選業者個個有來頭、菜餚道道有故事，不僅有私家大廚的隱世小館、40年以上知名老店、米其林及必比登推薦的星級美味，評審委員更是全臺走透透，為喜愛美食的饕客們推薦「山海樓、欣葉台菜(創始店)、蓬萊邨台菜餐廳、頂鮮台南擔仔麵(台北101店)、青青餐廳、宜蘭渡小月餐廳、膳馨民間創作料理、宏銘的廚房、新黑貓餐廳、阿霞飯店、老新台菜、銘師父餐廳」等道地又富特色的12間餐廳，無論是「紅蟳米糕」、「雞仔豬肚鱉」、「布袋雞」還是「金錢蝦餅」，大師傅們的手路菜早已嚴陣以待，現在就跟著經濟部商業司彙整的《2020經典臺菜餐廳入選店家推薦手冊》http://www.tw-cuisine.tw/ebook/mobile/，快步上門挑戰！

經濟部商業司與廚師們用「經典臺菜美食」帶動「舌尖經濟」，要將尚青、尚道地的「臺灣味」佳餚宴行銷國際。圖／業者提供

臺菜與國人飲食習慣、風俗密不可分，各式規模的餐館都能見臺菜料理蹤跡，近年來各大餐飲集團紛紛搶進臺菜市場，臺菜及周邊年產值估計至少逾500億元，包含50億元的春節年菜市場、250億元的餐館營收市場，甚至連鎖超商業者也看上此一商機，推出臺灣在地食材製作而成的冷凍功夫臺菜，跨界搶攻240億元的冷凍食品市場商機，足見臺菜魅力無窮。 臺菜是餐桌上的食物，我們要了解的卻是餐桌底下盤根錯節的脈絡。從臺灣的歷史文化，訴說著這塊土地發生的人事時地物故事與代代相傳的巔峰廚藝，頂出臺菜「尚青、尚讚」的獨特魅力，經濟部商業司期望透過，說寶島的故事、談臺菜的文化、品臺灣的佳餚宴，在廚師節這天，與廚師們用「文化美食」帶動「舌尖經濟」，將臺菜行銷國內外，帶給海內外觀光客絕無僅有的「心」體驗！