安馳科技代理美商亞德諾電池監控系統

半導體通路商安馳科技所代理美商亞德諾（ADI）車用電池監控系統，以其精準的測量結果、高效能且具有彈性的設計，在電動車、油電混合車輛、備用電池、儲能電網及其他高功率便攜式設備等領域獲得廣泛應用。

安馳科技表示，在電動車、太陽能及風力發電儲存等用途，上百顆電池的串連相當常見，電池芯的平衡更顯重要。以成大方程式賽車隊專為Formula SAE Japan大賽所設計、搭載「ADI電池監控系統（BMS）」的方程式電動賽車為例，電動馬達由108顆鋰鐵電池串連、可提供350V╱100A總共35kW輸出功率的電池組所驅動，這108顆電池又可分成六個小模組。而ADI的電池管理系統在這中間所扮演的角色，乃以獨家LTC6813 isoSPI技術，提供與MCU完全隔離的通訊介面，讓行車電腦蒐集電池資訊，同時管理電池狀態，即使電池有意外發生，也不會波及通訊裝置。

此外，作為延長電池壽命重要的一環，BMS系統除了監控每顆電芯狀態，還能針對單顆電芯進行充、放電，將模組平衡到最低電芯電壓或平均電壓。附帶一題，本系統可直接連接到各個電池單元，提供準確的電壓、充電狀態、健康狀態等電池單元測量結果；且優化、高效能的設計，讓管理系統具備靈活性，可支持電動、油電混合汽車、備用電池、儲能電網、高功率便攜式設備等絕大多數的系統架構。

除了工業、車輛的應用，ADI也將監測領域專長，延伸到居家、工作場所安全應用上。為因應最新法規，提升現有煙霧報警系統性能，ADI將於11月12日下午1時，針對「煙霧監測解決方案」舉辦跨國線上研討會，與會者有機會可獲得最新AirPods Pro，報名請上：https://bit.ly/3dJpiOd 。