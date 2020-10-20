109育達廣亞盃全國健美 選手展現肌肉張力與美感

「109育達廣亞盃全國大專院校、高中職健美健體公開賽」10月17日在育達科技大學舉行，由育達科大休閒運動管理系、台灣健身體能協會主辦，競賽辦理主要目的，為學生搭建一個學習成果發表舞台及發揚育達創辦人王廣亞博士辦學精神，同時也為全國大專及高中職校愛好健身運動者，有展現平日訓練成果的機會，並為健身運動推廣，善盡一份社會責任。

109育達廣亞盃健美健體公開賽今年已邁入第三屆，此次比賽原訂5月舉辦，因遇嚴重特殊傳染性肺炎影響後延至10月，雖遇疫情但選手報名仍非常踴躍，在育達科大休運系的用心籌劃下，參賽人數已突破前二屆，第三屆有來自全國88所各大專院校及高中職學校的菁英，共計250人報名，參賽人次高達397人次，健美健體比賽舉辦已受大眾青睞，本次公開賽更新增大專女子比基尼組，成為全埸最耀眼的比賽。

比賽當天來至全國健美健體選手齊聚育達科大學生活動中心，展現肌肉的張力與美感，賽事氣氛熱烈，全國健美選手們無不施展渾身解數，為在健美賽事上奪得佳績。承辦單位學校休運系陳淑貞主任說，參加健美健體比賽選手們，備賽真的很辛苦，除了嚴格的訓練、飲食的控制、有氧訓練，最難熬的是「最後二天幾乎不能喝水」。這次健美健體公開賽特別感謝企業的贊助與支持，並在會場有九家企業辦理徵才活動，招募對健美健體有興趣的同學加入休閒健身產業。

育達科大黃榮鵬校長表示，學校以培育健身運動指導人オ為重要教育目標之一，學校一直鼓勵學生參與相關專業競賽，以提升自我專業形象與自信心，最重要是提升未來職場競爭力。學校的用心也獲得柏文健康事業股份有限公司（健身工廠）及創欣實業有限公司（戰神 Mars）等企業界的肯定支持與贊助，希望能推廣更多人加入健身運動行列，讓自己更健美、健康，在訓練和參賽中也可獲得附加價值。