PCB材料日新月異，你的Roll To Roll準備好了嗎?

正岡將於南港展覽館雲端展場 (M0302) 展出最新卷對卷解決方案

在技術如火如荼的發展中，漸漸轉向軟板的生產製程，有了軟性卷材的卷對卷技術支援，可以讓廠商在研發的過程中事半功倍。正岡科技Minply在卷對卷(R2R)領域中擁有多年實戰經驗，從關鍵零組件的客製化到現在的Roll-to-Roll total solution，提供客製化收放卷方案，幫助客戶解決卷對卷的疑難雜症。

PCB業者只要專心於研究關鍵製程，其它收放卷就交給Minply正岡科技！

正岡(鋼)科技股份有限公司已開始從事卷對卷相關製造、銷售與服務逾30年(since 1987)，該公司由機械零配件著手發展，製作氣漲軸、刀背輪、安全夾頭、吸附輪、差速軸、各式精密導輥與真空用機械軸等各項傳動件；到張力控制系統、對邊對線控制系統(EPC/LPC)及收放料連動系統等；利用完整的開發經驗為軟板設備使用者，提供最完善便利的整體解決方案。近幾年因著軟性捲材熱潮，亦成功協助導入卷對卷製程於電子產業、半導體產業、車用電池、IC驅動器封裝…等。秉持著點線面的整體卷對卷方案，成為廠商背後最堅強的後盾。

近幾年對於產品良率提升的需求越來越迫切，即時線上瑕疵檢測及資料回饋極為重要，於每一步驟中確認製程中是否有異常，以避免因製程問題而導致品質異常，正岡科技已開發並導入各項品質檢測裝置，來協助設備使用者監控產品品質，如: 自動套色裝置、印刷品質檢查系統、素材瑕疵檢測、靜態觀測等。著重開發AOI技術，針對產品進行對位、量測、識別等相關動作，使產線自動化；並透過數據分析及回傳，實現產線智慧化。

2020 TPCA SHOW 正岡將於南港展覽館雲端展場(M0302)展出，該公司表示歡迎業界前往參觀，正岡公司將展出最新的卷對卷解決方案，來針對越來越難處理的軟性材料，舉凡卷材張力、表面皺褶解決方案、瑕疵檢測相關方案，甚至是必備的關鍵零組件。讓廠商可以專心發展各項技術的同時，對於各項R2R軟硬體周邊配備及服務都無後顧之憂，創造出更大的經濟效益。 詳情可逕覽其（官網: www.minplytech.com）