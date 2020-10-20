產學合作標竿！中國醫藥大學與上銀集團「HIWIN-CMU 聯合研發中心」續簽合作協議

中國醫藥大學與上銀集團攜手研發智慧醫療產品「HIWIN下肢肌力訓練機」、「內視鏡扶持機器手臂」已經挺進全球100家醫院使用，安全性及其確效都享有口碑；洪明奇校長與卓文恒董事長今（20）日共同主持『HIWIN-CMU聯合研發中心』續簽合作協議時，不約而同的鼓勵產學合作研發創新能擦出火花，智慧醫療產品開發能貼近病人需求，讓世界都看見，成為台灣的驕傲。

該合作協議儀式，今（20）日上午在中國醫藥大學水湳校區舉行，上銀集團董事長卓文恒偕總經理蔡惠卿、助理總經理吳俊良、陳秋蓮經理、林靜湄經理、曾莉萍副理、侯榮富副理、曾逸展副理、蕭宇庭工程師團隊，與中國醫藥大學洪明奇校長、江宏哲副校長、林正介副校長、陳悅生主任秘書、李正淳院長、曾雅玲副院長、沈戊忠教授、施子卿教授等共同出席，雙方對未來媒合產學合作研發設計醫療產品交換意見，凝聚共識。

洪明奇校長偕卓文恒董事長與『HIWIN-CMU 聯合研發中心』團隊合影。圖／中國醫藥大學提供

洪明奇校長致詞時表示，上銀集團「HIWIN」是世界數一數二的線性傳動控制與系統科技領導品牌，在台灣精密機械領域扮演舉足輕重的核心地位；五年前，中國醫藥大學與上銀集團成立『HIWIN-CMU 聯合研發中心』預期能發揮產業與大學的專長，相輔相成，帶動台灣醫學工程與復建科技邁向新的里程。

洪明奇校長快慰的說，『HIWIN-CMU聯合研發中心』合作研發能量表現亮眼；完成微創手術系列7件、復健類8件及福祉類1件，經濟部委託案1件，雙方共享專利兩件、論文一件，尚有論文持續申請中。 此外，舉辦HIWIN-CMU論壇大眼看HealthCare系列講座4場，讓多位年輕教師及醫師可得到優渥的研究經費，同時成立醫學工程與復健科技產業博士學位學程共同培育博士，此項前瞻性的產業博士學位學程受到教育部的重視。

上銀集團卓文恒董事長致詞表示，『HIWIN-CMU聯合研發中心』創新研發的智慧醫療器材「HIWIN下肢肌力訓練機」、「內視鏡扶持機器手臂及配件」，已經挺進全球100家醫院使用，安全性及其確效都享有口碑。

卓文恒董事長舉例說，國軍漢光演習發生跳傘意外的一名傘兵，在醫院進行復健，已擺脫了臥床、坐輪椅，持續進步到站著走路、生活自理的程度，即是復健醫療器材最大的功效，最令人喜悅。

卓文恒董事長感謝『HIWIN-CMU聯合研發中心』透過產學合作模式，工程師有機會進入校園及附設醫院，接觸到許多學校教師及附設醫院醫師、技術師、護理師，做充分的交流及合作，可於研發設計輸入前期，修正儀器的缺點，讓高端醫療儀器研發與臨床結合，使醫療機器成為外科醫師最喜愛之開刀輔助工具，貼近病人需求做突破，共創人類福祉。

洪明奇校長與卓文恒董事長期許『HIWIN-CMU聯合研發中心』，未來透過臨床與工程的結合火花，持續創新與臨床驗正，雙方使命「促進人類健康基本權」、「人類更佳的福祉與更好工作環境而努力不懈」，二方皆以「共同為人類福祉服務為目標」1+1>2，並相信未來醫療服務將如HIWIN-CMU聯合研發中心Logo，像蝴蝶般翩翩起舞，共創社會美好的一面。