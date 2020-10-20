疫情關不住！大馬鬼才黃明志情留臺北 秘約妙齡女孩

今年第三度入圍金曲獎的黃明志，與臺灣有很深的緣份，而對臺北市來說，黃明志就是臺北之友，連續三年他以創意短片為臺北觀光議題創造了上千萬的瀏覽點播人次，今年也未缺席，於防疫期間再度為臺北量身打造一首全新歌曲，盼國內外旅人都能感受臺北魅力。

大馬鬼才黃明志首度為臺北市創作臺北主題曲並拍攝音樂MV。

臺北市政府觀光傳播局局長劉奕霆表示，今年面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情之衝擊，全球觀光重創，觀傳局仍希望透過網路無國界、宣傳無死角的各種宣傳方式維持臺北觀光的聲量，所以，今年再度邀請黃明志為臺北創造新的話題，讓臺北成為國際旅客疫後出境旅遊的首選目的地之一。

黃明志特地選在臺北著名景點市府前彩虹地景拍攝臺北主題曲MV，推廣臺北多元觀光主題。

喜歡找藝人、網紅合作，並以創意吸睛的黃明志，本次特別為臺北市創作一首情歌，歌曲為男女合唱的甜蜜小清新風格，所以特別邀請10位網紅女孩助陣。歌曲《你不認識我》短短3分鐘MV，演繹了在臺北的101、河濱公園、24小時書店、地標建築圓山飯店、陽明山、米其林餐廳、信義區彩虹步道、夜店、夜市及台北雙層觀光巴士等不同角落，與女孩偶遇的過程。

MV中特別邀觀傳局劉奕霆局長客串米其林餐廳的服務人員，配合歌詞情境，導演黃明志又有什麼創意彩蛋，仍請大家拭目以待。為了代表臺北米其林餐廳展現美食特色，大三元主廚特別準備了招牌菜色：「金湯蛋白大閘蟹粉」、「秘製脆皮鵝」、「江南百花雞」、「避風港星斑」等精美粵菜入鏡，讓觀眾在欣賞歌曲的同時，也能滿足味蕾的想像。

今年是黃明志第四年與臺北市觀光傳播局合作，共同推動北市觀光，過去三年所創作的影音短片，觸及全球，瀏覽人次已破千萬，今年更首次在臺為首都臺北市創作新曲並拍攝MV，黃明志希望，《你不認識我》能成為2021年K歌金曲，更期待他以臺北市觀光代言人的高人氣網路影響力，在Facebook和Youtube再創新高，為臺北作最佳的觀光宣傳，也讓星馬及全球朋友，都能感受到臺北多元豐富的城市魅力。