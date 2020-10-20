跨世代美學 與大師有約 台灣設計x精品美學

設計大師分享 以美學設計 粧點台灣精品 為產品加值

由經濟部國際貿易局指導、外貿協會執行的「台灣精品獎」，10月18日邀請實踐大學設計學院榮譽講座教授官政能和台灣設計研究院院長張基義主講「2020跨世代設計美學、與大師有約–台灣設計x精品美學」講座，分享打造台灣商品的競爭力及產品加值新思維，吸引近百人參加。

外貿協會秘書長林芳苗表示，經濟部國際貿易局委託外貿協會執行「臺灣產業形象廣宣計畫」，多年來推廣「台灣精品獎（Taiwan Excellence Award）」以及推廣獲獎產品不遺餘力，該計畫以「台灣精品」選拔為主軸，每年經過嚴格的評選機制，依「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」四大專業項目，綜合精選出具有「創新價值」的產品，作為臺灣產業的表率。

其中產品「設計」的精神，除了具備適切的功能，符合市場需求，還要使用方便、舒適、安全，符合人性化與人因工程的考量。精湛的工程技術、優異的產品性能、精緻優美的外型令人賞心悅目之外，也要考量環保設計，符合環保規範，可說是四大專業項目中改變最明顯的一部份。

隨著時代的進步消費觀念的改變，產品的開發設計一定要能滿足使用者實用功能、美學外觀以及情緒感受回應等三大需求。台灣設計研究院院長張基義表示，YSL首席設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）曾說：「流行會消逝，風格則是永恆。」風格美學在品牌╱服務╱設計策略規劃才能打造好生意、因應經營挑戰。

實踐大學設計學院榮譽講座教授官政能（後排右六）、台灣設計研究院院長張基義（後排左六），受邀主講「台灣精品設計」講座，會後與學員合影。圖╱外貿協會提供

過去，臺灣對於設計運用的檢視與策略上與歐美國家相比尚在起步階段，在大家努力奔走及政府日益重視下，2003年台灣創意設計中心誔生，經十多年的能量累積，2020年轉型為台灣設計研究院，並積極協助以設計產業鏈的概念，訂定文化創意產業發展計畫，形成「美學經濟」建立設計跨域機制，推動跨界共創合作，一同以設計力為臺灣整體發展找到更強的競爭力。

實踐大學設計學院榮譽講座教授官政能以師法汽車工藝的CAD/CAE設計系統的BESV智慧動能自行車、旅行收納好幫手的VAGO為例子，帶出企業在創新能力之外也同時兼顧商品在美學上的呈現。

BESV的車身不同於傳統業者所使用之車架，師法汽車工藝的CAD/CAE電腦輔助設計與工程系統，設計出創新的自行車車身，兼具安全性與耐久性外，亮眼時尚優雅的設計風格，也不同於傳統業者設計，引領成為城市移動的美學焦點。

而另一款可解決旅行衣物收納問題的精美小物- VAGO旅行真空壓縮神器–真空袋，強大的功能及一手可以掌握精巧設計讓大師們都愛不釋手，也因此獲得「台灣精品獎」。這些具美學經濟的商品也可以看出臺灣企業對商品的追求不再只有功能的硬裡子，精美的外觀面子同時兼具的理念己經形成。