工業局籌組可循環耐穿刺透明包裝材研發聯盟 滿足食安與限塑需求

經濟部工業局委託財團法人工業技術研究院執行「雙軸延伸尼龍（BOPA）薄膜加工應用於功能性包裝材研發聯盟計畫」，輔導國內雙軸延伸尼龍薄膜之生產廠商組成國產化研發聯盟，未來預期可突破國內廠商目前需依賴進口高階包裝材的困境。

臺灣近年來由於消費者對於食品內容物的可視需求增加，且環保意識抬頭，食品包材的透明性與可循環性受到高度的重視。今（109）年度更因新冠肺炎疫情影響，在防疫需求下，餐廳外帶所需的食品包材需求呈現急速成長的現象，透明可回收、可多次使用的耐穿刺包裝材成為市場的必需品項。

食品級包裝材全世界年產值超過新臺幣390億元，且每年仍以3%~5%之平均成長率持續增長，在東南亞新興國家與中國大陸的年成長率更高達20%；然而，此材料長期被日本廠商（如Unitika、三菱、宇部、旭化成、帝人等）壟斷，我國廠商往往面臨運送時程延誤及成本居高不下的劣勢，且目前全球疫情仍持續蔓延，此情況雪上加霜，亟需推動國產化以滿足民眾食安與限塑之需求。

國內業者透過本計畫形成研發聯盟，並整合一條龍式上游（中紡科技實業股份有限公司）、中游（力麟科技股份有限公司）、下游（大全彩藝工業股份有限公司）跨異業生產及行銷，帶動產業朝高值化方向轉型，目前已建置一條產線，年產值約11億元。預估未來可完成4條產線建置，量產後產能可達世界前五大，提升臺灣在全球尼龍包裝材之國際競爭力。