「銀力時代」健走活動即將登場

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為展現中高齡活躍及充沛就業力，將於10月24日上午在桃園虎頭山環保公園舉辦「銀力時代 再創高峰」千人健走活動，從早上7點半開始，健走路線起點從老人文康中心旁的稜線步道口出發，走到終點主會場環保公園，整個活動免費參加，主辦單位準備了1,000份「鋁合金避震登山杖」完賽禮、2，500份「摺疊後背包」參加禮，還有按摩舒壓床墊、泡腳機、血壓計、按摩枕等多項摸彩好禮。

本次健走結合趣味闖關活動，藉由闖關任務，帶大家認識中高齡朋友們的就業服務資源，包括職場學習及再適應、職務再設計輔具補助等。主會場虎頭山環保公園活動從9點開始，安排有精彩的舞台節目，並規劃近50個「銀光市集」攤位，展現多元就業、職業訓練以及微型創業鳳凰成果，現場提供試吃、試用、職務再設計輔具體驗，還有百人手作體驗活動等有趣的互動活動。勞動部近年來積極提升中高齡者與高齡者的就業服務措施，鼓勵職場世代合作青銀共融，希望透過千人健走，一起與職場高年級生用體力、毅力共同邁進，勇往直前再創事業高峰，誠摯邀請民眾不分年齡一同共襄盛舉。更多活動資訊逕上桃竹苗分署網站最新消息(https://thmr.wda.gov.tw/)查詢。