2020 「芝麻開門」一日遊行程 從北海岸出發

北觀處把新北市變身為充滿驚喜的樂園啦 ! 今年主辦的「2020輔導在地美食餐飲伴手禮輔導計畫」由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)辦理，即是以推廣北海岸在地特色餐飲、伴手禮及體驗觀光遊程為主軸，藉由輔導在地業者串連遊程帶動觀光，特別嚴選在地優質店家，規劃「芝麻開門」一日遊旅遊行程。走訪「牧蜂農場」、「三芝櫻花冰紅茶」、「香氛花園生態有機園」、「富基漁港」、「富貴角燈塔」、「米詩堤極北藍點」讓更多人愛上三芝石門特色風情。

「牧蜂農場」 寓教於樂的自然生態教室

您知道台灣有生產天然無毒的蜂蜜 ? 就坐落於北海岸三芝的「牧蜂農場」是以養蜂及自然農村生態為其發展的休閒農場。蜂蜜是眾所皆知的天然食品，深受國人喜愛。《本草綱目》中記載，蜂蜜「甘而和平，幫能解毒；柔而濡澤，故能潤燥；緩可以去急，故能止心腹、肌肉、瘡瘍之 痛，和可以致中，故能調和百藥 ，而與甘草同功 」。由此可知蜂蜜對人體的重要性。

簡氏家族 坐落於北海岸三芝的「牧蜂農場」是以養蜂及自然農村生態為其發展的休閒農場

簡氏家族秉持愛護地球生態，一路堅持不噴灑農藥的理念，曾經榮獲國產優質蜂產品證明標章，並且自產自銷提供蜜香美食、百花蜜、花粉、蜂王乳等伴手禮。業者藉由生態蜂蜜教學導覽讓民眾了解蜜蜂的習性、生產及蜂蜜蛻變的過程、真假蜂蜜辨別、還有被蜜蜂攻擊時的安全知識、食農教育課程…等。

業者強調，辨別真蜜的方法是以外觀、氣味、品嚐、加水搖晃、沖熱開水、理化檢驗等六大步驟來辨別。蜂蜜加水搖晃產生泡沫且緩慢消失，並且喝起來香甜帶酸味感，聞起來有植物的花香味，口感甘潤生津回味，結晶體入口即化，便是真蜜，反之則是合成蜜。

十月份正是品嘗筊白筍最好時機

尤其是農場內隨著季節變化，十月份正是品嘗筊白筍最好時機，業者指出，茭白筍會出現一點一點的黑斑點，許多人認為茭白筍是遭受病蟲害感染，或是買到發黴的不良產品。事實上，這些黑點是一種「菰黑穗菌」的孢子，茭白的幼莖內必須要有菰黑穗菌的幫忙，才能成就清脆爽口茭白筍，民眾可以安心食用。

業者藉由導覽讓遊客體會養蜂產蜜及食農教育的過程，「牧蜂農場」是非常適合親子一起同遊，亦是寓教於樂的自然生態教室。(全年開放免收門票)。

「三芝櫻花冰紅茶」 科技人棄百萬年薪 成為力爭上游的茶農

「返鄉中年」粟益民曾經是科技創投，為了實現故鄉滿山滿谷茶樹的榮景，棄百萬年薪，毅然返鄉成為力爭上游的茶農，更想讓「三芝茶」融入生活日常。曾獲109年新北好茶優質美人茶比賽，由市長侯友宜頒發最高殊榮「特等獎」。此外，還吸引日本知名保養品牌朵茉莉蔻跨海採購原物料。

然而，廣大的茶園擁有22萬棵樹，以野放方式栽種茶樹，採用友善自然農法、讓茶與花鳥共生，蟲咬過葉子就會有蜜香味，成為製茶的原料。此外，季節性採茶籽做油，茶葉野放生長，茶籽落地就長成茶樹。業者粟益民一年365天，幾乎都在山上的茶園，一路堅持以最天然的野放栽種守護台灣土地，並以獨特的製茶方式，搭配「吉野櫻花」香甜清爽的茶香，創造出東亞絕無僅有的「三芝櫻花冰紅茶」。

「香氛花園生態有機園」 捨棄高薪 從農種茶照顧健康

「香氛花園生態有機園」位在新北市的石門區，業者邵章奇原在美國經營航空票務業，但後來決定捨棄原本高薪的工作，帶著一股熱忱回到石門從農種茶照顧健康。

「香氛花園生態有機園」通過有機認證與茶廠星級評鑑審核，以紅茶、凍頂烏龍茶、鐵觀音為三大產銷大宗，採用有機自然農法無毒永續環保。讓民眾品嚐安心、健康且不同風味的台灣紅茶。

阿里磅特級紅茶

無論是運用紅外線逐次逐天焙火的「傳統凍頂烏龍茶」，或是口感清香甘醇六分焙火的「石門古法鐵觀音」或者是淡淡的花香，適合喜愛喝半發酵茶的朋友，也可以從這款「阿里磅特級紅茶」開始嘗試。另外還有採用大吉嶺紅茶製程，有濃郁的花香，口感甘醇的「阿里磅御用紅茶」。這些都是館內暢銷的四大伴手禮。

「富基漁港」品海鮮 「富貴角燈塔」台灣最北

漫步賞析「富基漁港」的港口風情、腹地廣大，漁市場內集結了多家生鮮海產店，供應琳瑯滿目各類活海鮮，尤其是初秋時分的花蟹、三點蟹及石蟳更是知味老饕的最愛，應有盡有的生猛海鮮任君挑選。

若逛累了，亦可將挑選後的新鮮海產交給店家代客料理，一飽口腹之慾。除此之外，走訪鄰近的「富貴角燈塔」外觀看似黑白相間十分強眼，當太陽緩緩落下，火紅懸日正好落在燈塔中間，橘黃色光線照亮天際，形成難得一見的「燈塔懸日」奇景，這裡成為拍攝「懸日美景」的著名地標。亦是台灣本島最北的燈塔，同時也是台灣四極點之一。

柴燒窯烤Pizza 自然健康手工麵包

北觀處表示「芝麻開門」一日遊，走訪「牧蜂農場」、「三芝櫻花冰紅茶」、「香氛花園生態有機園」、中午至「芝柏山莊」用餐，撲鼻柴燒窯烤Pizza香讓人食指大動，還有窯烤豬腳及自然健康手工麵包都是店家推薦。下午逛逛「富基漁港」、「富貴角燈塔」、行程結束前，也別忘了到人氣甜點店「米詩堤極北藍點」吃知名泡芙喝下午茶賞海景，為北海岸之行劃下完美的Happy ending。

「米詩堤極北藍點」吃知名泡芙喝下午茶賞海景

旅遊資訊:



「牧蜂農場」 地址： 252新北市三芝區74號 電話： 0937 021 710



「三芝櫻花冰紅茶」 地址： 新北市三芝區淡金路二段19號巷1號



「香氛花園生態有機園」 地址： 253新北市石門區茂林里坪林38之6号

電話： 0938 699 944



「富基漁港」 地址： 253新北市石門區楓林路15.16號 電話： 02 2638 1367



「米詩堤極北藍點」 地址： 253新北市石門區頭圍段八甲小段1-101號

電話： 02 2638 3957