醫療品質堅持! 美加健康醫美集團 獲世界首屆診所美容醫學品質認證 肯定

首屆由官方衛福部指導、醫策會主辦「診所美容醫學品質認證」，目的為促進美容醫學品質及確保受治者安全。

美加健康醫美集團-美加醫美診所在一百多家參與評鑑的醫療院所中脫穎而出，成為目前亞洲唯一經過一系列嚴格評鑑的優質美容醫學認證的獲獎機構，為台灣優質醫療服務再創新里程碑。

本次獲獎機構美加醫美診所執行長簡佩瑜表示，過去美容醫學業界並未像大型醫院有嚴格評鑑，但美加醫美一直以來都堅持使用衛福部核可原廠儀器及引進歐美最大廠的注射針劑、高規格手術室，醫師團隊更是堅持一定要聘用5年～20年以上資深醫美專業醫師，對於客戶術前術後滿意度的在乎更是優於業界，此次評鑑委員到院審查時，更是驚訝表示沒有看過一家醫療院所在每個角落都設有客戶意見反應qr code，可說是醫療界的典範，簡佩瑜說所有客戶反應都會透過系統直達執行長信箱，隨時掌握客戶意見加以改進，美加醫美秉持高品質經營13年，早已做好等政府評鑑認可的準備。

美加醫美在全台灣台北、桃園、台中、高雄大都會區皆有分院，近年更跨足預防醫學，在台北大安區、台中七期精華地段開設「康博診所」，結合精準醫美與精準預防醫學雙重專業，希望幫助人們由內而外的調整最佳體質，透過體內抗衰、外在保養的正確觀念達到真正的健康美。

台灣的醫療品質是世界第三，亞洲第一，雖然目前全球疫情緊張，但台灣防疫成果與醫療品質是全世界有目共睹，美加醫美同屬醫療體系一員，創業 12 年來 都持續投入疾病預防、健康維持等研究，不僅擁有基因實驗室，更與交大、興大、台中榮總等頂尖單位進行產學合作，共同為台灣精準醫療貢獻心力。美加醫美期許自己不僅是美容醫學業界的優等生，更要成為精準健康的領航者。