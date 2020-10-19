永續發展教育創新頁！中國醫藥大學攜手財團法人台灣永續能源研究基金會合作簽約

中國醫藥大學永續發展教育再創新頁！為培育大學生具備關心氣候環境、能源永續的專業素養，10月19日與財團法人台灣永續能源研究基金會簽署合作意向書」，共同攜手推動永續發展相關研究、傳播永續知識，以至強化產學合作，為台灣永續共榮做出貢獻。

洪明奇校長（左）與簡又新董事長（右）互贈伴手禮。圖／中國醫藥大學提供

在中國醫藥大學水湳校區史丹佛演講廳舉行的簽約儀式，由洪明奇校長與財團法人台灣永續能源研究基金會簡又新董事長代表簽署；台灣企業永續研訓中心王彬墀副秘書長、台灣企業永續學院曾佑暉經理及本校林正介副校長、陳悅生主任秘書、健康照護學院李正淳院長、公共衛生學院黃彬芳院長等共同出席觀禮。

洪明奇校長偕行政主管與簡又新董事長等貴來賓合影。圖／中國醫藥大學提供

簡又新董事長致詞時，稱許中國醫藥大學多年來致力於永續教育推廣，是台灣綠色大學聯盟的發起學校，亦簽署重要的塔樂禮宣言，為國內外永續教育獎項的領先學校，是全台唯一同時榮獲綠色、低碳、智慧建築標章的永續校園，稱得上是台灣永續發展教育的模範大學。

洪明奇校長陪同簡又新董事長參觀永續教育成果展。圖／中國醫藥大學提供

洪明奇校長致詞時，歡迎台灣永續能源研究基金會簡又新董事長、王彬墀副秘書長及曾佑暉經理等貴賓蒞校；簡董事長是臺灣第一位環保署長，主持台灣永續能源研究基金會（TAISE）邁入第十三年，長久以來對於促進各界對氣候變遷、能源永續的瞭解，致力於加速台灣能源轉型政策推動與促進各界永續發展的研究與教育不遺餘力，具有相當卓越與重要的貢獻。

因此，台灣越來越多的企業乃至大學參與基金會的永續發展教育，2018年參與基金會企業CSR報告書的總營業額與當年全國年GDP比值達112%，這是相當驚人的數字，是國內最大的永續教育推動平台，發揮公益機構的影響力。

洪明奇校長表示，中國醫藥大學與台灣永續能源研究基金會基於相同的理念，雙方簽訂永續發展合作意向書可以說意義重大，在本校109年永續發展週的首日，很榮幸邀請簡大使為學生的永續講堂做第一場的開場演說，希望藉由此次簽約與貴基金會共同合作，使本校大學社會責任與永續發展教育更上層樓，也為世界的永續發展做出貢獻。

雙方共同推動永續發展合作項目如下：

1.開設企業永續菁英培訓班課程:本會為招募更多專業人士、師長及學生投入「TCSA台灣企業永續獎」志工評比工作，讓評選作業內容更為公平、公正及公開，進而提升企業永續報告品質與深化永續資訊揭露之內涵。為此，希冀校方能提供課程所需場地，並宣傳、鼓勵校內師生員工參與課程及志工評審之行列。

2.辦理CSR大學講堂等推廣活動：本會為啟發學生對企業永續發展之認識與興趣，進而自主進修與深化相關知能，舉辦了CSR大學講堂、CSR學術論文獎、青年領袖營、探索台灣等多項活動，盼校方能廣為宣傳並鼓勵師生參與。

3.鼓勵研究和傳播永續發展知識，以共同或協同辦理國際研討會及產業平台資訊匯流等方式，強化產學合作與學用合一。

4.支持綠色校園相關作為，將永續發展理念融入校園生活之中，持續朝綠色、永續低碳轉型邁進。

5.鼓勵教職員及學生積極參與永續發展相關活動，透過學者、教職員與專業人士交流，以及國內、外學研生實習計畫等方式進行雙方交流與學習，分享永續教育經驗及提升永續競爭力。

6.共同致力推動永續發展目標聯盟：促進跨業、跨域之合作與建構夥伴關係，強化國內外之合作與交流，持續永續發展運動與交流。