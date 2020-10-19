大葉大學名人講座 夏嘉璐主播暢談媒體識讀

大葉大學管理學院週末在全國麗園舉辦「大葉大學名人講座：媒體識讀暨企業主座談會」，邀請TVBS當家主播夏嘉璐暢談「媒體素養與危機處理」，幫助在職研究生與校友認識媒體傳播，養成思辨能力，辨別假新聞。

夏嘉璐主播(右)與大葉大學主秘侯雪娟(左)交流。圖／大葉大學提供

新聞主播夏嘉璐指出，網路影響了各行各業，也改變了媒體環境，過去老三台的時代，門檻高、資源少，每一則新聞都經過嚴格的篩選，現在網路讓每個人都可以當網紅，youtube就是通路，不需要出門買報紙，也不用打開電視，手機一滑，就出現各式各樣的訊息，看起來很多元，卻也非常雜亂。訊息背後還牽涉到大數據演算法的推播，同樣搜尋一個關鍵字，但優先看到的訊息可能跟你過去的網路習慣或偏好有關，甚至你完全沒發現這些訊息正在一點一滴在影響你。近年來假新聞、假訊息不斷出現，加上病毒式傳播，對社會也產生了影響，她認為訊息的全面性有助於判別真偽，每一個議題都會有不同的觀點，試著正反兩種意見都參照，並進一步思辨。

大葉大學管理學院舉辦媒體識讀暨企業主座談會，師生校友齊聚一堂。圖／大葉大學提供

大葉大學管理學院碩士在職專班主任王正慧表示，有感於假新聞、假訊息充斥，每個人都應該培養媒體識讀能力，中嘉數位股份有限公司特別與管院合辦「大葉大學名人講座：媒體識讀暨企業主座談會」，邀請曾經擔任壹電視、中天、TVBS主播，擁有豐富新聞媒體經驗的夏嘉璐主講，與管理學院在職研究生及畢業校友，分享如何識別假訊息，企業遇到公關危機該如何因應，幫助大家提升風險危機控管能力。另一方面，今年因為疫情衝擊，許多產業與家庭經濟狀況受到嚴重影響，學校積極推動「完善弱勢助學計畫」，支持弱勢學生完成學業， 此次活動也把「完善弱勢助學計畫」訊息提供給與會者，鼓勵學長姊出力幫助學弟妹安心就學，許多人都表示有意願響應。

大葉大學管理學院邀請夏嘉璐(前排右五)演講。圖／大葉大學提供

國際企業管理學系畢業校友車政翰說，網路擁有快速和便利的優勢，年輕人取得資訊的來源常常是網路，聽完夏嘉璐主播的演講，讓他對媒體傳播有更多認識，印象最深的是主播談到假新聞出現時，若沒有即時回應，病毒式傳播很快就會鋪天蓋地傳佈，提醒大家不能將資訊照單全收。