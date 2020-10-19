正德新竹分院舉辦開幕儀式暨愛心蔬食園遊會　讓善舉發揚光大

正德慈善基金會新竹分院及附設愛心厨房擴建工程完竣，18日舉辦開幕儀式，新竹縣政府秘書長陳季媛、竹北市市長何淦銘及竹北市民代表會主席林啟賢等貴賓與會共襄盛舉。演音法師當場對大眾開示，期望大家能思考手心向下的意義，一同出力，讓生命變的不平凡。

愛心蔬食園遊會邀請推廣素食知名團體巫菈哈異素部落等商家、華光社會福利基金會及新竹縣視障福利協進會等慈善團體設攤，現場還有精彩表演節目及兒童繪晝寫生等活動，會場受到熱烈歡迎。巫菈哈潘小姐表示，很榮幸受邀參與愛心蔬食園遊會，並感佩正德文教機構創辦人常律法師體恤民眾，提供乾淨明亮的用餐空間，讓弱勢族群開心享受免費餐食。

兒童繪晝著色寫生活動及蔬食園遊會。圖／陳又嘉提供

新竹分院及附設愛心厨房成立於107年1月6日，大樓啟用時，一樓愛心廚房提供弱勢民眾用餐，之後基金會併入隔壁大樓且擴增一倍面積，重新規畫後，一樓除了愛心廚房並隔出辦公室，供信眾報名法會、諮詢及繳交善款之用；二樓可讓更多信眾參加法會聆聽佛法及共修會的佛堂；三樓為舒適明亮的圖書室，珍藏常律老和尚著作及影音出版品；四樓設置茶藝館，是關懷社區民眾及聚會好地方。

正德新竹分院三樓圖書室，珍藏常律老和尚著作及影音出版品。圖／陳又嘉提供

愛心廚房自創立以來廣受各界好評，不須出示證明文件，可讓低收入及街友享用免費且有尊嚴的素食餐點，幫助政府減少社會問題且解決飢民用餐問題。

為落實常律法師濟世救飢民善心，正德基金會將計畫在台北市設立首家愛心廚房，正德醫院行政大樓正積極趕工建設，一樓預計設置台中市第一間愛心廚房，12月20日將正式啟用，未來將提供大台中在地民眾享用美味素食餐點。

正德新竹分院四樓茶藝館，是關懷社區民眾及聚會好地方。圖／正德基金會提供

演音法師指出，隨著用餐人數逐年遞增，每間愛心廚房每月透支逾15萬元，感謝民眾長期支持愛心廚房，未來期望更多企業團體能加入愛心會員行列，捐助善款及物資，讓助人善舉繼續發揚光大。