藝術家李昕「女畫家的男模特」展將於台北私立衛理女中展出

藝術家李昕將於2020年10月24日至2021年1月24日，在衛理女中的藝術展覽廳展出「女畫家的男模特」。

今年是台北私立衛理女中60年校慶，校長周麗修女士特地邀請畫家李昕擔任 2020年上學期駐校藝術家，並策展「女畫家的男模特」 。藝術家李昕是衛理女中國中部校友，是牙醫師、舞蹈家，現在是專職畫家。周麗修校長認為，李昕除了勇於追夢的傳奇故事值得學妹們學習，她獨樹一格、展現女力的畫作，也可以啟發年輕人不同的思維。

李昕的畫，紀錄80年代一路走來的感情記事。生命中的男模特(們)，無論是激情、陪伴、思念、甚至糾結、癡愛、傷害、或苦痛；記憶的刻痕，經過時間的沉澱，全都化為彩蝶，在畫布上斑斕飛舞。而女畫家或許因而能擺脫情愛的網鏈，得到自由。「女人，要當握著筆指揮的畫家，而不要是被擺弄的模特兒。要當自己生命的主人。」李昕說。

藝評家鄭治桂說：「牙醫師李昕擁抱繪畫，早在三十年前，就將她視角獨特的異想用畫呈現。近期，她每年超過一次的展覽，更讓人訝異她以火山爆發的能量和速度向大家展現愛與性的巨大能量。她筆下稠密的顏料和濃豔的色彩更洩露了她是個天生的藝術家。」

李昕1996年受邀參加台北市立美術館的雙年展，畫作「女牙醫師與男病人」被北藝大教授陸蓉之收錄在台灣當代女畫家年鑑，2019年也獲評選參加法國秋季沙龍展。紐約、福岡、威尼斯、上海、深圳、香港、北京、台中、台北各大城市的國際藝術博覽會都有她參展的足跡，並受到極大肯定與好評。