高苑科大盛大辦理5G研討會 發表高雄智慧城市發展初步規劃

高苑科技大學與允飛科技合作的「智慧物聯網標準互通實驗室」於16日揭牌，並在高雄市政府資訊中心指導之下，辦理「前瞻5G智慧城市研討會」，會中發表「高雄智慧城市發展計畫」的初步規劃及成立「5G智慧城市大聯盟」，盼藉由產官學合作，以持續推動高雄市成為智慧城市，進而促進產業轉型，為城市發展貢獻心力。

趙必孝校長(左三)與允飛科技董事長吳東明(右三)及貴賓共同為「智慧物聯網標準互通實驗室」揭牌。圖／高苑科大提供

「智慧物聯網標準互通實驗室」揭牌正式運作後，未來將為高雄市各級學校全面輔導建置物聯網教室，提供學生實作物聯網相關場景，並開設師資培訓課程，將物聯網教育落實到基礎教育做準備，更為智慧物聯網促進高雄市中小企業升級的目標，提供所需的人力資源。

第五代行動通訊（5G），具有高速率、低延遲、大連結的特性，能廣泛應用於各種產業，可以顯著提升產業的效率與競爭力。而以5G為基礎所建立的智慧城市，可讓市民快速取得智慧服務以及資訊，並可對資訊後續進行人工智慧處理，也可對各種資料進行遠端控制與服務，始得生活更加節能、更加便利。

在研討會中，也介紹「5G傳輸高雄無死角的整合方案」、「AIOT智慧物聯網互通標準」、「5G專網建置與應用」、「使民眾有感的VR、AR、MR」等先進項目的應用。

高苑科大也著手規畫校園5G專網，將結合參與「5G智慧城市大聯盟」中一、二類電信業者、系統發展業者、ICT、IOT及XR（VR、AR、XR）業者，為市府發展智慧城市建立起堅強後盾。

高苑科大表示，人才是產業發展的基礎，高苑科大亦規劃將原有科系，以及明年度開始招生的「智慧科技系」，協助高雄進行5G城市智慧轉型的重大工程，更期盼學校所培育的實務人才，能成為相關產業所須的人力來源，建立學校教學特色外，也讓高雄的產業轉型，因聯盟的投入而大步邁進。