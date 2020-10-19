虎尾科大建置國際級航太維修類產線 接軌產業提升學生航空專業技能

國立虎尾科技大學在教育部的支持下，獲得「教育部優化技職校院實作環境」計畫補助，建置國際級航太維修類產線環境。日前邀請教育部技職司長楊玉惠及漢翔、長榮等航太業界先進，共同參加計畫成果展示與揭牌儀式，一起分享計畫的成果。

教育部透過優化技職實作環境計畫的補助，推動技專校院成立類產線環境基地，補助虎尾科大5100萬元，建置類似航空公司維修產線與工作情境，增購國際級飛機與可運轉的發動機，達成與航空界相同的學習環境。

楊玉惠司長、覺文郁校長及與會貴賓參觀航太維修類產線棚廠，對於學生操作飛機起落架收放及飛機發動機葉片拆裝的專業表現，大表讚賞。圖／虎科大提供

虎科大校長覺文郁表示，虎尾科大飛機系致力於航太科技的教育，從教學卓越計畫、技職再造、典範科大、航空技職教育計畫，逐年購置飛機與發動機，提升飛機系學生的基礎訓練與專業課程的教學，逐步邁向國際級航太維修產線。在106年經由教育部航空技職教育計畫的補助，建置航空維修訓練中心，成立民航局CAA B1.1專業證照訓練機構，今年已經有15位學生通過民航證照學科B1.1的考試，接受亞航與星宇航空之聘請。

虎科大飛機系學生示範飛機起落架收放，動作相當熟練。圖／虎科大提供

該計畫的主要目標為透過航太維修與零件製造技術，提升學生航空的專業技能，並建置國際級航太維修類產線的實習場域與環境，加強輔導學生考取航太維修的民航證照，及培育高階的技優人才，依照飛機的系統的專業訓練，增進國內的學生在航空產業的技能，藉由各領域類產線之串聯，結合航太零組件的設計、非破壞檢測、航太維修、航空電子與發動機監測各領域的技術，帶領學生成為航太維修與製造科技的希望種子，成為我國航太維修的人才資料庫，達成國際級航太維修的目標。

計畫中購置有AE270飛機、JT15D發動機試車台、複材修補工具、複材壓力釜、航電訓練台、飛機空調系統訓練台、虛擬實境與擴充實境之設備、建置外語學習環境、切削工具機..等等，提升飛機系的設備進入類產線的層級，符合飛機維修廠的訓練能量。其中，採購的Ae270飛機為國內漢翔航所製，取得歐盟EASA與美國FAA的認證，非常適合於培育飛機維修與製造的人才，也可連結漢翔航空飛機維修與製造的能量，藉由漢翔之技術與業師的經驗，達成人才培育與產學合作的目的。

計畫另一個目標為培育本校與夥伴學校的技優生，結合夥伴學校的資源，培育多數種子教師與飛機維修技優生，讓學生更接近航空公司維修的環境，期使與國際航太制度接軌，大幅提高畢業學生的就業競爭力、國際移動力和生涯發展優勢。

教育部表示，「優化技職校院實作環境計畫」補助學校購置航太維修教學設備，提升學校實習實作環境，促進產學合作外，也鼓勵將教學資源分享至中華科大、萬能科大、朝陽科大、空軍航空技術學院、遠東科大等夥伴學校，讓國內航太科系同學能享有共同資源，跨校整合與系統培育人才。