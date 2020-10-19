煙波線上旅展登場　集團聯合住宿券23折起

ITF台北國際旅展將在10月底登場，煙波國際觀光集團共襄盛舉，自10月20日至11月3日於官網開賣集團聯合住宿券。於10月20日上午九點在煙波官網開賣，每張聯合住宿券售價2199元，滿20張加贈一張，年度最優惠價格僅此一檔。

「煙波台南館」為集團最新穎的館別，位於機能超然的市中心，鄰近藝術人文薈萃的美術園區及古蹟景點，漫步台南府城，在喧鬧的市井點滴中感受俯拾即是的輕鬆愜意。館內豐富的設施也一掃旅行疲憊，健康俱樂部內有露天泳池、三溫暖與健身房，。另外設有商務會員交誼廳及多元休憩空間供出差洽公使用，讓商務旅客在旅途中隨時保持最佳狀態。另一大亮點是煙波品牌首間義式餐酒館「隱糧」，採用自然烹調手法，保留食材原始風味，呈現多元西餐風貌，精選多款酒品，讓旅人享受微醺歡愉，藉著美好的食糧、好酒恣意暢聊，用味覺、醉意交心。

煙波大飯店台南館-泳池一隅。圖／業者提供

部落客大推的親子飯店「煙波新竹湖濱館」，適合帶著小朋友入住，館內擁有全台最大2,300坪室內育樂空間，其中容納充滿異趣及原創性的親子室內樂園－卡樂星球，以及卡樂團隊用心規劃的一系列全日活動。近期也斥資重金打造全新「地球尋寶主題房」，推出獨家尋寶遊戲，搭配溜滑梯/攀岩牆設施，將孩子的玩樂場域延伸至房內，爸媽不用追著孩子跑就可以共同享受與寶貝的甜蜜時光。

煙波大飯店新竹湖濱館-地球尋寶主題房。圖／業者提供

「煙波蘇澳四季雙泉館」坐落於富有濃厚海港風情的蘇澳小鎮，以獨特的大地瑰寶－黃金雙泉聞名，館內每間客房均設有黃金雙泉池，靜沐烘托出大面落地窗景，以最大限度延攬山林海景，不論四季更迭都能享受色美湯純的黃金雙泉，營造專屬於旅客的私密時光。頂樓無邊際泳池「川原天幕」為蘇澳小鎮制高點，適合與旅伴一邊細品紅酒、一邊鳥瞰波光脈動，以感官體驗收攬蘇澳點滴。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館-川原天幕。圖／業者提供

「煙波花蓮館」東望海天一色太平洋，西眺洄瀾重巒蒼翠，為市區最近山、海、心的交會點，絕佳的地理位置適合喜歡步行觀覽自然生態及體驗刺激活動的旅人，鮮明的旅遊屬性也與館內設施的分齡設計相互呼應，結合閒適的閱讀空間、娛樂遊戲室，另規劃親子同樂空間，讓所有旅人都能暢快淋漓的享受時刻美好。

煙波大飯店花蓮館-兒童遊戲室。圖／業者提供

煙波國際觀光集團2020 ITF線上國際旅展於10月20日上午九點開跑，一張住宿券就能入住花蓮館、宜蘭館及台南館，持兩張住宿券入住新竹湖濱館及蘇澳四季雙泉館。線上旅展購買詳情請至官網：http://bit.ly/2020itf-lakeshore-com-tw。