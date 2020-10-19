AI加速啟動國際社群經濟 人人都能流量變現 VaRich整合跨境金物流 攜多國網紅助MIT精品跨海銷售 台灣與越南MCN機構合作 助MIT精品搶攻東南亞市場

近幾年網紅及意見領袖崛起，加上後疫情效應加溫，社群商務加速在全世界發酵，讓全球電子商務跟線下零售產業產生了劇烈變化，消費者之消費習慣隨之翻轉，人與人之間不需直接接觸，可透過網路建立高度信任感，進而產生消費行為，同時培養品牌忠實用戶，增加品牌黏著度。

科技力為社群商務加值 創造企業主、網紅、消費者三贏

線上商務和大數據的結合應用，讓品牌主和零售商紛紛投入數位轉型，但帶來的結果卻是消費者在線上購物時，面對單一商品跳出數以百計、千計的選擇，眼花瞭亂且無從下手，原本該是為消費者節省時間的線上購物體驗，現在反而要花比線下購物更多時間才能下單。

VaRich打破現有電商平台，海量商品陳列的瀏覽模式，透過巨量數據分析以及消費者模型預測，可以依據消費者歷程偏好，模擬未來可能發生的瀏覽行為和採購需求。

品牌主可透過VaRich平台智能洞察技術，分析消費者對其商品的喜好程度，篩選出具吸引力的產品組合及價格區間，精準掌握消費者的真實樣貌、為品牌提高營運效能、節省商開成本。

商品上架後，可運用VaRich平台智能行銷技術，媒合粉絲群適合商品屬性的網紅，接著網紅們在各大社群平台創作內容，將商品推薦給其粉絲群，不僅一邊創業、一邊提升影響力，另一方面還為品牌主帶來更高轉換率、流量及業績。

VaRich一站式跨境商務社群科技平台，為企業主、網紅、消費者三方，節省大量人力、物力及時間，所節省之成本，可為未來社群商務產業創造更多契機。

VaRich整合跨境物流金流 國際網紅攜台灣優農跨海銷售

台灣有許多優質商品，卻受限於行銷資源不足、缺乏國際經驗而走不出去，而電商發展，雖居於亞洲領先地位，且滲透率高、銷售品類多元、配送極具效率，然出口營收卻不足1%，究其原因，主要為無法掌握海外市場、資源、通路，更因缺乏整合性物流、金流解決方案，無法廣泛佈局行銷售網絡。

有來自不同領域的四位企業家，結合跨國營運、電子商務、物流解決方案、AI大數據技術力等關鍵能力，運用不同領域資源，打造以跨域共好為核心的網紅導購跨境商社平台－VaRich。創新團隊希望能為企業主及網紅在「智能行銷」、「智能洞察」及「優化流程」及「高效運營」等方面帶來價值。

看好亞洲市場的潛能， 瞄準初步營運的目標國家，建構之始即在平台, 流程, 人才及制度上即以國際思維佈局，公司團隊同仁分別來自台灣、美、日、泰、越等地區，充分展現深根在地化精神，不但有豐富的多元性、創造力，更直接突破一般跨境電商最困難的障礙，做到真正的在地化經營，並和當地文化及網路意見領袖密切連接。

VaRich平台目前在台灣、越南、泰國、日本已累計上萬名合作網紅名單，未來將結合平台科技力與國際網紅資源，協助台灣MIT優質商品及台灣優質小農跨境銷售，推動台灣品牌國際化，並將品牌知名度轉換成實質銷量。

VaRich和越南MCN機構合作 助MIT精品搶攻東南亞市場

據台灣官方統計，台灣有近百萬的「新住民」（即新移民）和新住民子女，境外新生突破八萬人，加上因為新冠狀病毒滯台的外籍人士，在台已有超過百萬國際人士。

VaRich平台已和越南MCN機構合作，在週末設立免費培訓課程，賦能在台新住民及在台國際人士透過商務社群創業課程，擁有數位轉型的力量，並透過VaRich平台跨境銷售台灣MIT精品，同時為自己創業。

VaRich團隊期許能在國際間發揮影響力，讓大家輕鬆學習數位科技力，每個人都能成為零售產業數位轉型的力量，運用VaRich一站式跨境商務社群平台，跨境銷售台灣優質商品至東南亞在地國家，實現商務社群流量變現，透過網路跨境創業。

後疫情世代科技與感官結合 零接觸智能精選咖啡

後疫情世代顛覆人與人接觸的零售市場，加速數據和科技力的商務運用，讓許多意想不到的產業也能實現零接觸，VaRich平台透過數據和智能行銷力，分析出未來將有機會展現驚人成長力道的消費市場，打造全新零接觸體驗。

VaRich平台攜手饕選(Taster’s Coffee)咖啡，將創辦人胡正元先的農業背景結合科技理論，把咖啡豆的參數全面量化，以系統化、數據化的方式，制定穩定的咖啡豆生產流及品管程序，用精準的數據及比例，打造了VaRich X Taster’s Coffee上市紀念咖啡分享包。

消費者只要透過網路購買分享包，在家按照設定水量自行沖泡，就能夠喝到猶如職人在現場沖泡的手沖咖啡口感，消費者不需外出，在家即能享用到優質且穩定的咖啡風味，體驗科技力結合感官體驗的味覺饗宴。

台灣電商市場規模在後疫情時代加速成長力道，持續升溫中，品牌業者該如何掌握這股零接觸，卻倚賴人與人之間信任感，產生購買行為的趨勢，利用最有影響力的銷售通道，快速進軍國際已然成為顯學。

VaRich所提供的一站式服務及其跨國團隊，能有效協助台灣品牌跨境經營，其國際金流、物流的整合能力，也能讓跨境物流作業化繁為簡。助力台灣品牌跨境世界，航向電商產業新藍海。

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VaRich平台10月新品資訊：

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夏日抗暑大作戰! 推薦好物 (由9:17秒開始)

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可調整頸圍之人體工學設計，並能有效舒緩緊繃感、放鬆身心。

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作，隨著音樂變化超酷炫成為萬眾焦點，支援iOS & Android系統。

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華紅股份有限公司經營團隊介紹：

CEO：Vicky Lin 林玉梅

前 IBM Taiwan 數位商務事業群總經理

20年以上資訊科技產業經驗

擔任IBM數位長期間，賦能新創生態圈及開發者生態體系

網路公益平台 xChange 第二屆數位大師計劃大導師

2015年 IBM Taiwan “年度最有價值成員(MVP)” 得主

2 次 IBM Taiwan “年度價值典範銷售團隊(MVT)” 得主

新加坡管理大學 EMBA 碩士

合夥人 王偉羽Adam Wang

艾普特科技創辦人兼執行長

2018年百大經理人MVP

人工智慧學校經理人班第二期

海峽兩岸百大數位媒體影響人

研發艾普特人工智慧數據行銷管理平台 （ATS）獲得專利技術肯定

領導艾普特名列2020年美國知名行銷研究機構 “chiefmartec” MarTech 5000 Landscape的DMP供應商

推動中華電信技術合作，鏈接第三方資料庫提供企業專屬的數據行銷方案；成為中華電信授權合作的MarTech技術廠

合夥人 彭俊哲 Jim Peng

2015年創立World i buy 國際購物商城，全台首創由物流業者創辦的跨境購物電子商務平台

華美航運大中華區負責人

2006年設立美國華人台灣第一家物流公司, 共同創立北美區台灣國際物流服務

美國波士頓大學畢業

合夥人 吳俊毅Eason Wu