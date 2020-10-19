加盟展成交量暴增 2021春季展擴大舉辦

受今年疫情影響，許多連鎖加盟品牌並未能夠積極拓展海外市場。但隨台灣疫情穩定，內需市場擴大，加上海外資金逐漸回流，不僅讓台灣消費市場大好，也增強國內市場購買力，讓今年度的連鎖加盟創業秋季展陸續傳出佳績。看著各家品牌牆上貼出簽約成功紅單，也讓廠商信心大增，據主辦單位統計，續報2021年春節後的最大規模加盟創業春季展的廠商超過一半，預計500格規模的攤位，空攤位所剩不多。因此，主辦單位台灣連鎖加盟促進協會也呼籲，把握年後高峰創業潮、有意願參展的廠商，儘速報名，以免向隅。

展覽現場熱絡，業者貼出簽約紅單。圖╱台灣連鎖加盟促進協會提供。

本屆秋季展超過100家品牌、350個攤位參展，為下半年度最大規模加盟創業展。根據主辦單位台灣連鎖加盟促進協會統計，四天展期吸引將近5萬人次進場參觀，締造超過2000組創業佳績，預期將帶動超過新台幣兩億元的直接及週邊產業商機。雖然今年因疫情讓展覽產業大受打擊，但是為服務連鎖加盟產業及想要創業的民眾，協會做出高規格防疫措施，讓年初的春季展在排除萬難下舉辦，今年北、中、南各展也順利舉辦，堅守台灣內需市場經濟最後一道防線。

展覽現場熱絡，業者貼出簽約紅單。圖╱台灣連鎖加盟促進協會提供。

主辦單位表示，12月18日起將在台中展覽館舉辦今年最後一場連鎖加盟創業展。在民間企業自立自強同時，也希望政府能夠伸出援手，展覽活動窒礙難行的當前，檢視相關相關配套措施，提供協助及制訂因時制宜的租借機制。受疫情影響，產業市場瞬息萬變，別讓僵硬的官方制度，摧毀這些有助於產業復甦的活動舉辦，才能為這些受創嚴重的本土業者，帶來一線生機。

最後提到，許多大型國際展覽多受疫情影響取消，而對於國內自辦展覽，除了提供各主辦單位實質的舉辦經費補助外，在各展覽的展期及場地規劃上，也能給予方便，使其能在2021年順利開展，除了展現台灣防疫成果，更確保台灣市場經濟穩定且健全地發展。