濃濃台灣味 勞動部邀請服裝職人「衣啟」展現台灣美

為打造台灣原創設計師展示與交流的整合平台，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地，日前 (17) 日於台北松山文創園區舉辦「2020 Look台味-台灣職人日」，首創以「台灣味」結合街頭與時尚服裝設計風格，展開動態服裝秀、台味職人展等活動，藉此提升台灣原創設計師能見度，創造跨域商機。

服裝組首獎設計師董秉羲設計作品結合家將臉譜與街頭風服飾，獲得在場觀眾一致好評。圖/桃竹苗分署提供

衣啟飛翔創客基地是全國唯一以服裝訂製為特色的創客基地，以凝聚自造者社群與小量生產製造商的合作為營運宗旨，提供青年新型態就業發展方向。勞動部常務次長林三貴今日也到現場力挺台灣設計，並表示青年創意無限，但創意需要實踐才能進到市場、接軌世界。勞動部一直以來都以「更好的勞動力」作為施政願景之一，推行諸多人才政策，從職業訓練、技能競賽、創業鳳凰、多元培力到創客基地，針對不同階段的人才提供培訓、養成、媒合的服務，歡迎各界領域與勞動部人才合作，創造無限可能的經濟產值。

配件組首獎設計師張傑閔(左起)所設計的虎勢作品，獲勞動部林三貴次長與發展署王玉珊主秘及勞動部桃竹苗分署長賴家仁與現場眾多來賓們青睞。圖/桃竹苗分署提供

活動中最受矚目的「台味服裝動態秀」作品，即來自入圍「2020 Look台味服裝暨配件設計大賞」的8位品牌設計師及新秀，以28套服裝作品秀出台灣味。首獎作品「家將臉譜」，是運用八家將臉譜意象，以多種色彩及布料剪接而成的街頭風休閒服飾，其設計師董秉羲表示，他心中的最佳台味是來自於與親朋好友們一同參加廟會文化，透過這樣傳統的藝術活動，接觸到面譜師、陣頭等，希望可以藉由服裝創作，展現出屬於台灣的藝術之美，讓大家也能夠接受或接觸不一樣的服裝設計風格。

現場另透過「台味職人展」展示以台灣經典小吃概念為設計的文青風帽子及包包等配件，還有新埔的柿染、賽德克族的織布、台灣傳統刺繡、手工西服等設計、工藝、材質及產業，來自不同領域的職人，各自大展身手秀出各式各樣的台灣味，是一場融合並展現台灣常民大眾文化、族群歷史、信仰文化及土地山河等多元特性的盛會。