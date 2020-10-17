「亮兔菈菈」2020台中美容化妝品展塑身衣時尚秀超吸睛

2020台中美容化妝品大展目前正於台中世貿中心展出中，參展廠商「亮兔菈菈」以該公司產品塑身衣於今（17）日展演時尚秀，模特兒的專業演出超吸睛，台下掌聲不斷。該公司於18日下午3點半尚有一場時尚秀，錯過的民眾可把握機會前往欣賞。

亮兔菈菈企業社長徐郁善(中)與時尚秀模特兒合影。

代理日本製、以專利神奇AP纖維及遠紅外線光電子纖維製造的健康運動衣、調整形塑身衣褲、機能襪等產品的亮兔菈菈，於2019年3月正式將商品引進台灣，深受喜愛。產品獲得美國、歐洲、日本、台灣、韓國等多國專利的神奇AP纖維，可產生負離子、遠紅外線、除臭等多樣化功能，吸濕排汗效果強，該公司產品以特殊技術融入AP纖維後，可在不耗電的靜置狀態下產生負離子。另外，遠紅外線光電子纖維中的光電子，該物質融入高純度的遠紅外線陶瓷以及特殊的精細陶瓷，具有吸收體溫、放射遠紅外線以及保溫的作用，且為自體保溫，即使出汗也不覺黏膩，而是感覺很舒爽。

亮兔菈菈歡迎民眾前往2020台中美容化妝品大展參觀，了解該公司產品。

亮兔菈菈產品擁有出色的流行時尚特質與機能性，與市面上傳統塑身衣等產品有極大不同，因此推出後即大受歡迎。該公司目前正徵求個人銷售商、一般販賣店、區經銷、縣市總經銷等，只要有心想經營，不需囤貨，不需加盟金，且銷售方法簡單，不論店面還是個人銷售，該公司均歡迎，有興趣的民眾可前往了解。

亮兔菈菈企業社長徐郁善上台致謝。

亮兔菈菈企業社長徐郁善表示，該公司目前在全台已有25個經銷據點，並於今年4月成立「SBH美與健康會館」，針對單親、失婚、或突然失業對未來感到茫然的民眾提供零成本的工作創業機會，包含美容手技、學科、服務流程、經營方針、商品教育等，協助其不再受經濟壓力困擾，成功轉換人生跑道。

網址：www.ryantwolala.com。