都市水泥叢林中的百年三合院聚落 台中太平新光重劃區中的世外桃源「番仔路庄」

身處都市水泥叢林中的現代人，想要一睹百年三合院聚落，除了遠程驅車至鄉下之外，可說頗不易。其實，在台中太平新光重劃區，即有保存完善、占地範圍約2甲的「番仔路庄」百年三合院聚落，猶如都市中的世外桃源，走遊巷弄間更可處處見驚喜，極適合規劃半日或一日遊，享受身心靈自由自在的慢活遊。目前，該社區由台中市番仔路文化留根協會主辦的「桃花源‧一番風情人文小鎮」一日行程深度遊，8人即可成團（一團最多可16人），每人980元，有導覽員解說、午餐、甕仔雞餐、做粿體驗、手塑土角厝體驗、彩繪斗笠體驗、及親自操作布袋戲偶體驗等，非常值得前往一遊，探秘境、尋美食、發呆做自己。

總幹事林秀芬指出，位於台中市太平區深處新光重劃區中的「番仔路庄」，這是由十二座閩式建築集合而成的百年三合院聚落，每座三合院主體建材都取之於大地的土泥，就是所謂的「土角厝」。三合院聚落隱身於汽車都很難進入的都市叢林裡，外面車水馬龍，然而，一轉彎，光陰彷彿即在此凝止。從進入時光隧道的「記憶迴廊」開始，長廊的彩繪回憶著農村童玩，是廣泛的共同記憶與新印象，推開林氏古厝門樓的小門進入古樸三合院，可看見牆壁上方的「槍口」，那是悍衛家園的印記，專打「番仔」，一道道的農具既是回憶也可能是新奇，體驗「做粿」、蓋「土角厝」、「演布袋戲」這座百年村落靠的不是豪華設施與絢麗，而是三合院中每一個純樸充滿台灣農家的元素。

「像極了愛情」這一整片用著立可白的塗鴉，訴說著青澀少年維特的萌戀與情懷，藝術迴廊的古樸小屋展示著自由畫家林豐裕先生的油畫創作，都是拍照好景點。累了，走進純樸自在的庭園式咖啡餐點找茶喝咖啡小憩；餓了，大啖土角厝甕仔雞，從庄內到庄外，可以由你家廚房穿越我家大廳，再從他家門樓仔（門排樓）出去，這裡，就是有這款在都市幾乎早已絕跡的人情味。

台中太平是山麓下的肥沃平原，百年前林氏先人落腳於此卻與番人爭地，由於東側山地經常有原住民出草，故有番仔路也因此成了「番仔路庄」的由來。漢番相爭表現在建築風貌上一覽無遺，傳統閩式建築大多坐北朝南，番仔路庄則是防衛性的坐西朝東一戶挨著一戶的三合院，是易守不易攻的建築方式，走進林家大院子的門樓在祠堂靠屋簷邊的牆上，兩個偌大的槍孔是珍貴的歷史遺跡，座向、門樓、槍口等防衛，都是在防備入侵者「番仔」，每座三合院主體建材都取之於大地的土泥，就是所謂的「土角厝」，是冬暖夏涼的好建材。當然，三合院的「大埕」曬穀場，就是兒時體力發洩的大操場，跳房子、跳高、跳橡皮筋、接龍、抓鬼、摜ㄤ阿標、打玻璃珠，任何可以玩的都玩。

林秀芬指出，其中，體驗蓋豪宅「土角厝」，由陶土名師李春生老師指導捏土泥蓋自己的土角厝當土豪，蓋好房子送回侯老師工作室高溫燒窯成型(高溫燒窯須另酌收費用)，串成鑰鎖圈寄回給原創作者。而以米食為主的農家，以敬天地敬鬼神虔誠之心，感恩一年的豐收感恩一年的晦氣凶相已過，做粿是節慶的開始也是敬畏的開始，過節過節，二十四節氣裡蘊藏著萬物吉凶禍福自然平衡，這年節的重大儀式之一是做「粿」祭拜，又以紅龜粿最為禮重，「米果之家」燕姐草仔粿傳承三代的手藝堅持遵循著古法，讓消費者吃到台灣傳統的好滋味，讓紅龜祭嗣點心變搶手美食是蘭姐對米食傳承最大的心願。

跟著節慶走我們來到戲棚下，掌門人何墥科先生是五洲掌中戲劇傳人，戲中人物木偶在以前都是自己刻的，掌中人物衣服布景都是自己設計的，曾經訪問過何先生為什麼要自己來，他說那是一種不想忘記的熟悉過程，於他對藝術的熱愛。台上台下合演由何墥科師傅執導，配合鼓聲一個口令一個動作，生、旦、淨、末、丑皆由掌中操作，配合劇本台詞表現出喜、怒、哀、樂。

松哥與華姐是樂活生活家，一個喜歡拈花惹草，一個愛好美食佳餚手藝絕佳，松哥將三合院大呈妝點成中式風格庭園景觀，很隨興卻有小橋流水造景，雖然不是太華美精緻，但整體相當有悠閒自在，相當貼近地理環境的調性，走一種土土的美「俗俗的水」風格，他們很自我隨興喜歡交朋友，走累了，就走進這一處隨興的空間小憩。

餓了嗎？阿祿獅的土角厝甕仔雞絕對滿足您的飢餓味雷，阿祿仔師是番仔路庄土生土長的囝仔，田庄裡豐收後寬敞的稻田是個無盡無邊的大操場，打棒球、放風箏、玩彈珠、及那和著稻香控窯裡的蕃薯、鳥蛋、甘蔗，凡能烤的都是人間美味，尤其是阿祿兄的「夯叫阿巴」烤小鳥更是令人回味至今無法忘懷，阿祿師的甕仔雞您一定要來細味品嘗，絕對回味無窮。

在這都市叢林裡原以為被上帝遺忘的時光，走在世外桃源番仔路庄大小巷弄裡、走進時空迴廊與記憶之間的悠閒，將可發現最純真的自己。

「桃花源‧番仔路庄」一番風情人文小鎮一日行程深度遊

代表地址:台中市太平區新光路35號

洽詢電話：0931-632618 或 04-23959935 總幹事林秀芬。