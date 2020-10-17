祥儀40引領機器人產業豐沛能量讓世界看到台灣

今天，就由機器人來為家人服務！擁有全亞洲唯一國際亮點機器人觀光工廠的「祥儀企業」，17日舉辦40年廠慶及員工家庭日，會場出現防疫、祈福和送餐等各種功能機器人進行服務；500員工感謝董事長蔡逢春帶領祥儀，推動機器人產業三創手法，在空拍的紀錄下同心高喊「祥儀40．引領飛馳」，共同見證祥儀推動機器人產業的多樣性和豐沛能量。

香檳同歡，祝祥儀歡度40周年。 祥儀董事長蔡逢春欣喜切下40周年慶蛋糕。

祥儀董事長蔡逢春向員工們表示：有你們真好，謝謝你們！團隊的力量無限大，我從很典型的家庭代工工廠，所謂的客廳就是工廠的時代，一路走來，從1993年，我們挑戰國家品質獎，拿到全國的5S第一名！感謝上天，疼惜台灣！在疫情尚未明朗的今天，我們一起歡慶快樂的家庭日。

祥儀企業創立於1980年，蔡逢春董事長憑著一股對齒輪產業的熱忱和毅力，供應品質優良的齒輪零組件給各式各樣的機械廠，成為全球最大電動工具齒輪箱與機器人專業設計製造廠，產品行銷海內外；一路上不斷轉型提升自我能量，2019更是獲得國家品質獎的肯定，是為國家企業品質認證最高殿堂，也為企業改造轉型再立下新的里程碑。

祥儀董事長蔡逢春(右五)向員工們表示：有你們真好，謝謝你們！

在面臨全球化競爭的市場下，蔡逢春早在2005年即以高瞻遠見，投入機器人相關研究開發，成立了『國際亮點-祥儀機器人夢工廠』，致力推廣機器人教育。2018年更成立「財團法人桃園市祥儀慈善文教基金會」，建構跨領域平台，推動科技研發，透過「創新、創作、創業」機器人產業三創手法，整合產官學研資源，期許深耕推廣機器人教育理念，更在中央及地方支持下舉辦全亞洲最盛大國際新創機器人節。

東森Yo Yo家族的番茄姐姐帶動唱魅力四射，孩子們跟著節奏大聲喊叫，現場氣氛high到最高點。

首年締造1400組機器人菁英戰隊同台競技，13萬人參與的亮眼成績；第二年擴大規模舉辦，加深AI應用以及物聯網智慧城市主題，串聯機器人相關產業能量，活動參與人數更是提升至17萬人次，成為桃園指標活動! 今年國際新創機器人也將匯集機器人相關領域產業超過80家業者共同參與，連結國內、外產學合作鏈接培育人才，以串連在地觀光，輔以推廣合作及國內、外市場行銷拓展，促進產業生活體驗價值提升，讓世界看到台灣。

祥儀40年生日慶典中，董事長蔡逢春除表揚久任員工、並帶領成立的「科技寶薩克斯風樂團」帶來多首中西樂曲，相當精采又溫馨！現場的同仁也一起伴隨音樂舞動。東森Yo Yo家族的番茄姐姐帶動唱魅力四射，孩子們跟著節奏大聲喊叫，讓氣氛瞬間炒熱。最後，眾人引頸期盼的終極大摸彩，臨時加碼大獎iphone12,將活動推到最高潮。