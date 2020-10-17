農糧署、楓康超市攜手辦國產雜糧甘藷新品發表會 地瓜也可以這樣吃

農糧署推動大糧倉計畫，以國產雜糧取代進口，提高糧食自給率，降低食物里程，推行契作契銷、建立集團產區、生產溯源及發展多元加工產品與行銷等面向，有效解決農產品產銷問題，同時進行產銷履歷認證，從源頭進行把關，確保國產雜糧品質新鮮又安全，藉以創造農民穩定收入吸引更多青年返鄉就業、消費者食用安心放心與銷售方多元行銷等三贏局面。

圖左起農糧署副署長蘇茂祥、瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益、楓康超市部主管林明圖經理一同上台親自示範如何製作好吃的地瓜泡芙。圖／陳仁義

圖左二起楓康超市部主管林明圖經理、瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益、農糧署副署長蘇茂祥一起試吃品嚐「阿甘薯叔」地瓜脆片新品。圖／陳仁義

今年爆發的新冠肺炎，也讓國人對健康更加重視，而甘藷（地瓜）因富含多種營養素及豐富的膳食纖維深受國人喜愛，在後疫情時代，防疫新生活，保證責任雲林縣瓊埔合作農場透過農糧署大糧倉計畫與知名連鎖超市「楓康超市」攜手合作，於16日上午在楓康超市青海店舉辦「防疫就薯你！國產雜糧甘藷新品發表記者會」，農糧署副署長蘇茂祥、楓康超市部主管林明圖經理、瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益連袂出席。

楓康超市提供「阿甘薯叔」甘藷新品免費試吃，消費者踴躍嚐鮮品嚐。圖／陳仁義

此次發表響應農糧署大糧倉計畫所推出的「阿甘薯叔」甘藷新品再次巔覆消費者對甘藷的想像，百變吃法，吸引大眾的目光，新發表的新品中除了有順應疫情所開發的薑黃咖哩地瓜脆片外，麻辣的地瓜脆片更讓人驚豔不已，而裹著麥芽糖衣的拔絲脆片，讓甘藷有更多創新的吃法，另外，還有隱藏版未上市的地瓜拿鐵與地瓜冰棒，於當天現場大方提供給消費者品嚐試吃。

國產雜糧「阿甘薯叔」甘藷新品系列正式在楓康超市全國各門市上市。圖／陳仁義

楓康超市林明圖經理說，楓康超市展售的國產雜糧產品去年銷售額倍數成長，其中「阿甘薯叔」甘藷脆片廣受消費者喜愛，是楓康超市的明星商品。圖／陳仁義

楓康超市部主管林明圖經理表示，去年楓康超市的國產雜糧產品銷售營業額大幅成長了一倍，顯示國人越來越注重飲食健康，對於食材的產銷履歷及品質要求更加重視，楓康超市也會持續秉持以「照顧您全家人30年後的健康」的經營職志，堅持提供高品質、安全的產品給國人。

活動當天，楓康並舉辦消費阿甘薯叔系列產品不限金額，即可免費DIY體驗製作地瓜泡芙與創意筆筒，消費滿額贈送地瓜產品及大型地瓜轉轉樂活動，在遊戲過程中結合甘藷的知識及國產雜糧行銷推廣等議題，不僅讓民眾有參與感，也能進一步認識甘藷產業、產銷履歷及國產雜糧推動的重要性。