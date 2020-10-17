

臺中市南區和平國民小學第五屆校友會捐贈儀式

臺中市南區和平國民小學從日本時期建校到現在，己經100週年，今（17）日由校友總會與和平國小共同舉辦百年校慶，及和平的校園及樹仔腳故事館落成等活動，並邀請全體歷屆校友回娘家活動，及邀請社賢達共同見證歷史的今天。



臺中市南區和平國民小學第五屆校友會理事長林建佑

臺中市南區和平國民小學第五屆校友總會理事長林建佑(永詮機器工業公司董事長)表示，臺中市南區和平國民小學100週年校慶，誠摯邀請校友們以班導師為主軸返校舉辦同學會，並找回導師及同學共同來見證和平國小的校園，及樹仔腳故事館落成啟用典禮。和平的校園及樹仔腳故事館落成，是由校友總會發起，獲得政府的輔助，因經費嚴重不足，校友總會並發起全體校友發揮吾愛吾校樂捐活動，才能順利和平的校園及樹仔腳故事館今日落成。



臺中市南區和平國民小學校長郭盈師

臺中市南區和平國民小學校長郭盈師表示，人人都說和平好，百年歷史發展早，校風優良可自豪，市長肯定家戶曉，回饋鄉里有一套，環境更新重環保，代表師生感謝了。由於本校第五屆校友總會理事長林建佑這段時間的努力，促成今日100週年校慶等活動，及和平的校園及樹仔腳故事館落成等活動，除了感謝理事長林建佑，也期勉全校老師繼續努力培育下一代，並希望全體學生努力學習，成為社會的中堅份子。



樹仔腳故事館落成啟用典禮

臺中市南區和平國民小學第五屆校友會理事長林建佑發起，百年紀念品酒認捐活動，募款以改善學環境。