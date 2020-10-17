術家盧俊翰 獲獎無數 榮獲中山青年藝術獎

盧俊翰生於1987年，自國立東華大學藝術與設計研究所畢業後，便定居於花蓮創作，他最初透過攝影來摸索繪畫的潛在能量，藉此發展了「攝繪事件」、「移動壁畫」、「石頭山水」等，結合攝影及繪畫等多元媒材的主題式創作。

而後將攝影的部分抽離，開始創造風景，在解構後的排列組合，有著類似山水畫裡的山石高坡，削平的石坡頂端處，似乎存在著人類生活的痕跡，在這不規則的石柱體，彷彿高樓大廈的密麻現象，像是城市山景。飽滿的色塊在畫面裡跳動，類拼貼性的繪畫，感受著空間的幾何變化，扁平化的景物，穿插著不同的裝飾性符號與皴法，他所投影出來的景象，營造出趣味的空間感，他意識創造了另一個空間。

透過他的作品，將台灣的風景再現，他從生活的環境為創作的起點，開始描繪熟悉的風景，從壯麗的太魯閣峽谷到市區矮小獨立的美崙山，連綿的中央山脈與海岸山脈，創作的過程中，也受邀參與2017 台北當代藝術館MOCA Cube駐館創作與2019 Facebook Artist in Residence Program(臉書-台灣辦公室駐地創作計畫），透過駐地創作發展夢境系列與白日夢系列，將夜裡潛意識與日常幻想創作出來。

在高度飽和的色彩之下，他的畫作底蘊交織著錯綜複雜的多向交換管道，由現實轉換至想像再將其轉換成為超級現實，因此見山非山，行走於景亦非景，一切所見皆為其所代表之外，也是充滿隱喻，難以言喻的心境、情感、喜悅與感受比比皆是。

俊翰作品也獲得許多獎項的肯定，近年2020南瀛獎西畫類佳作，2019中山青年藝術獎入選，2019台灣美術新貌獎入選，2019全國美展油畫類銅牌獎等等，除了獲獎他的作品也獲得花蓮文化局美術館、金車文藝中心、國立台灣美術館、藝術銀行、台灣銀行典藏。