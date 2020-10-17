2020台灣白河萬聖城cosplay嘉年華 《白河萬聖節》鬼王鬼后 南瓜馬車夢幻十足

由嘉義市東區長竹社區發展協會主辦的「2020第六屆萬聖節嘉年華活動」將於10月31日(六)下午於在嘉義市文化公園舉辦快閃活動，今年也首度在萬聖節嘉年華創辦人-棒球國手郭文居合作策動下，由台南白河的臺灣萬里長城協辦，將本次萬聖節嘉年華cosplay活動移師至白河台灣萬里長城舉辦，並於10月24日首開聯合記者會發布訊息，正式公告『2020台灣白河萬聖城 cosplay嘉年華』活動開始。

白河臺灣萬里長城城主林務局長表示:「Coser在角色扮演時，不論是在服裝或是舉止方面都是一門功夫，現在也多加了喜好特定職業、人物、文化等角色扮演；讓Cosplay愛好者的圈子也變得更廣泛且多元。民眾看到千萬不要被嚇到，同時也鼓勵Cosplay也能到多到景點遊玩」。同時，希望在正面推廣下，也讓更多喜歡漫畫的朋友們，去妝扮自己讓自己變成漫畫裡的主角，體驗其精彩與樂趣。

於24日上午的記者會，將首度開放城裡多個cosplay主題拍照專區，民眾可跟人氣角色Cosplay死侍、鋼鐵人、蜘蛛人、美國隊長等角色合影，而喜愛cosplay的各界好手，也可與同好趁機交流。

「台灣萬里長城」城主林務局長也呼籲：到長城cosplay留下不同的照片故事，本次特別開放2020年10月24日至10月31日，不論是動漫的愛好者，還是布袋戲迷，只要是喜愛cosplay的同好，憑cosplay打扮就可免費入場，與眾多同好們一同玩樂。

腹地約10公頃的台灣萬里長城，cosplay場景選不完，設有主題兵馬俑區還有各式文物主題館

不一樣的婚紗照選景，精緻細節完美呈現特色建築，山海關．美人關．英雄關．烽火台．開封府．龍門客棧．江山樓酒家．布袋戲館．電影老街等，園區內一隅保有了台灣電影文化城的特色與風貌，有台灣四、五十年代，閩南早期磚造建築物場景，雕琢精細的木工建築，再現民俗風情場景。活動洽詢專線 (06)694-0169

白河萬里長城主題館

地址: 台南市白河區六重溪21-1號 (南二高白河交流道下、約十分鐘可達)