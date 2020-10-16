「朙途滴答」人生且行且珍惜 一切都是最好的安排 65篇生命淬煉下的感悟

「朙途滴答」：人自出生起時間就滴答前行，歲月也在滴答中流逝，「朙途」代表明通、朙正，以光明照亮人生的每個旅棧；「滴答」意含人的時間與歲月，它無討價還價的空間與現實。

你我的時間與歲月在滴答中遞減，「生命曲線」的正負，皆由個人心態與價值觀而定，要珍惜歲月、充實自我、活得精彩。筆者以自身實務閱歷，以篇章方式分享人生面面觀，上心到位、流暢易懂，適合各層齡的人品嘗，年輕人尤是，望能對社會做出貢獻，凡品過「朙途滴答」的你，都有通達的啟迪功能。

人生猶如一本書，有人草率翻讀，有人細細品嘗，不一樣的心態，領悟出的人生自然也就不同。

我們每個人從大自然而來，最終也將回歸大自然，來時一絲不掛，走時如一縷輕煙。生命的旅程，是一次單向的啟航，每個人出生皆從零開始，經歷成長各旅站時與變的洗禮，當抵達終站時時間的指針也將再度回到原點，我們也將孑然一身的離開，再多的財富、名聲、成就，不過是身外之物，帶也帶不走，既如此，何必汲汲營營追求那些浮華人生？人生就此一回，起伏顛簸在所難免，何不學學蘇東坡的灑脫，竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。

人生且行且珍惜，一切都是最好的安排，65篇生命淬煉下的感悟

生命旅程不論正負是精彩還是坎坷，都要以光明的心態照亮人生的每個旅棧，來一場無悔的朙途人生。

作者古兆憲產業歷練豐富、觸角長期深入社會各階層，言之有物、言之有理，風趣、切實，深獲各界佳評，不論在人生啟迪還是專業領域，都有著豐富的見解。

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