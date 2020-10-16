外貿協會攜手業者 採購中美洲友邦優質白蝦、龍蝦

外貿協會受外交部委託，於10月16日辦理「2020年中美洲海鮮採購成果發表會」，因應新冠肺炎疫情影響，為協助國內海鮮進口商採購，以數位行銷方式辦理線上洽談。

在此之前，已於9月18日辦理線上洽談會，計有國內9家進口商與瓜地馬拉、貝里斯、宏都拉斯、尼加拉瓜4個邦交國之23家供應商洽談，洽談安排44場次，白蝦累計成交金額3,092萬美元，龍蝦成交金額約82萬美元，預計後續1年內商機白蝦可達金額7,522萬美元，龍蝦金額770.9萬美元。

外貿協會副秘書長王熙蒙表示，貿協秉持「姻緣千里一線牽」的精神發展網路活動，辦理許多線上活動以突破疫情限制，促成商機不打烊，邦誼持續揚。

商機不打烊、邦誼持續揚，友邦駐臺代表及貴賓手持特色海鮮料理合影。圖╱陳宗慶

據進口商表示，今（2020）年除了3、4月受疫情衝擊，民間消費受到影響外，5月後疫情漸趨穩定，國內海鮮消費快速成長，依日前景氣復甦現況，各進口商都加強採購至明（2021）年過年，透過貿協安排此次的洽談會，讓國內業者接觸到國外新供應商。且貝里斯和我國簽署經濟合作協議（ECA）後海鮮可望逐年降稅。今年加入一些新供應商，我業者將有更多採購選項。

10月16日的活動，邀請貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜等4個邦交國駐臺大使；元家、園芯、義合旺、佳鴻、優洋、高豐及鈺贊等7家進口商；另外，榮獲3年米其林一星Longtail餐廳、五星級飯店（如老爺及圓山大飯店）的主廚也現身活動現場，並邀請美食評論家齊聚品嘗，君悅飯店主廚現場示範烹調宏、尼、瓜3國白蝦及貝國龍蝦特色料理，包括宏都拉斯西班牙海鮮飯、尼加拉瓜白蝦臺灣酪梨蘆筍杯、貝里斯炭烤龍蝦及瓜地馬拉海鮮湯等，除將友邦白蝦及龍蝦和臺灣水果結合成創意美食，也做出當地料理，讓出席貴賓現場享用，見證友邦海鮮味美及優質口感。發表會上並由4位駐臺大使及7位業者共同進行採購金額見證儀式。

外貿協會王熙蒙副秘書長於「2020年中美洲海鮮採購成果發表會」」致詞。圖╱陳宗慶

外貿協會副秘書長王熙蒙表示，國人非常喜歡中美洲海鮮，雖遇到疫情，我國進口中美洲海鮮依然成長。宏都拉斯、尼加拉瓜是我國進口冷凍白蝦排名第1、2位；2019年我國自全球進口冷凍白蝦約1億6,923萬美元，其中約67%來自宏都拉斯（約6,663萬美元）、尼加拉瓜（約4,620萬美元）兩國。尼加拉瓜、宏都拉斯是我國進口冷凍龍蝦排名分別第1、4位；2019年我國自全球進口冷凍龍蝦約2,968萬美元，其中約39%來自尼加拉瓜（約860萬美元）、宏都拉斯（約301萬美元）兩國。

外交部國經司副司長邱陳煜表示，自2017年開始，外交部就開始籌組採購團，帶領臺灣廠商前往中美洲採購優質海鮮跟牛肉，臺灣從中美洲進口的海鮮也逐年增加，今（2020）年1到9月進口額高達1.1億美元，比去（2019）年同期成長2成，可以看得出國人對於海鮮的需求很大，商機潛力無窮。

外交部國經司邱陳煜副司長於「2020年中美洲海鮮採購成果發表會」」致詞。圖╱陳宗慶

今年我國和貝里斯業已於9月30日完成簽署經濟合作協議（ECA），未來龍蝦及白蝦可望逐年降稅；另其他3國已簽署自由貿易協定（FTA），未來我國與中美洲友邦國家將可創造更多合作商機。