顛覆聲學市場的聖德斯貴 讓聲音無所不在

聖德斯貴（Sounds Great）是一家發展迅速的公司，從事半導體揚聲器的研發。在公司正式成立前，團隊已經進行了6年的研發，聖德斯貴一直致力於提供真實，清晰和完美的聲音，在經濟部工業局、工研院南港IC設計育成中心的輔導下，聖德斯貴已成功製造出最小、高質量和獨特的音頻設備，這是一項創新的革命性產品—半導體揚聲器。

半導體揚聲器以半導體製造工藝為基礎，達到奈米等級的微線圈晶片，並採用了特殊的集成線路方式，大幅度的提高了磁場堆疊效率，進而取代傳統揚聲器結構當中的音圈結構與磁鐵結構，使得微小的體積得以實現。現有的半導體揚聲器晶片尺寸僅為1*1*0.2mm或更小，由於其體積小巧，因此可以通過將多個不同的低、中、高頻聲音單元，來組成陣列式結構，進而呈現出完美的音色。

此外，半導體揚聲器將使聲音無所不在，它不僅可以應用於耳機、手機以及LCD的邊框中，甚至能出現在耳環、眼鏡、桌子、鏡子等任何過去難以放置的物體中。目前聲學市場正面臨快速成長和轉型、許多耳機或3C大廠極於尋求突破，因此這也成為聖德斯貴最看好的巿場利基。

聖德斯貴團隊及創新技術受到投資人青睞，團隊也不斷的在各大商業競賽及科技部FITI創新創業激勵計畫上嶄露頭角。今年七月、聖德斯貴更入圍Startup Terrace Global Hack 2020，接受為期一個月的國際創業輔導、在國際業師協助下、加速其介接國外巿場資源及發展。DTA祕書長黃玉華強調，台灣半導體製程加上聲學突破、這些創新技術都有可能讓台灣在下一世代的科技產業佔有一席之地。

聖德斯貴將於10月21至23日參展臺北國際電子產業科技展(TAITRONICS)，若有相關技術合作需求，可於展覽期間至南港展覽館1館1樓 I0527展位參訪。