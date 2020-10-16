XRun!體感科技創新大賽 前10名出爐 將創意實際落地

經濟部工業局為加速體感科技創作應用產業化，今（109）年擴大市場商機與產業效益，結合臺南市政府、臺中市政府、桃園大溪木藝博物館、智慧鐵道人才學院、義大樂園等11個單位，透過「產業出題、創意解題」的方式辦理「XRun！體感科技創新大賽」。

活動於7月開跑徵件至8月底，吸引了46組團隊報名參加，9月初賽入選出10組團隊，10月16日假臺北數位產業園區，於Digital Taipei台北國際數位內容交流會期間，舉辦「XRun！體感科技創新大賽頒獎典禮」，由經濟部工業局顏鳳旗副組長蒞臨致詞與頒獎，以表揚XR優秀開發團隊，同日也辦理「XR跨域創新思維應用論壇」分享XR科技跨域應用趨勢。

工業局顏鳳旗副組長於頒獎典禮致詞中表示，透過XR創新創作競賽徵選，主要是發掘XR創新應用優良創作，更重要的是透過輔導機制，輔導10組入選團隊至實證場域進行落地實證，協助場域創造更多結合科技應用的效益和體驗，協助地方創生、創新轉型、創造商機」。「XRun!體感科技創新大賽」活動廣邀地方政府及產業公協會擔任領頭羊，盤點產業共通性需求，共有21個單位提出33個需求問題，再遴選出12項作為競賽題目。今年賽況相當激烈，有46組團隊263人報名，經8個小時馬拉松式的初賽評選，才脫穎而出前10名團隊。每組團隊將可獲得獎金5萬元。11月決賽時必須要將創意實際落地，第一名可獲得50萬元、第二名40萬、第三名30萬等創新應用落地輔導金。

本次入選前10名團隊的主題以「臺南市政府」的題目最多，共有三組，入選團隊分別是「宇萌數位科技」、「重現科技團隊」、「瑞意創科」，臺南市政府提出的需求是以安平古堡結合體感科技帶動臺南觀光，希望可以增加科技元素、創造新舊文化衝擊，持續帶動臺南市的觀光發展。其次為「義大樂園」主題之入選團隊共有兩組，分別為「髮際線指導前進聯盟」、「CuteMarsXR」，他們提供的方案是針對結合體感設備和遊樂設施，創造不一樣的創新體驗。另一主題為「桃園市立大溪木藝生態博物館」，同樣也有兩組團隊入選，包括「維爾歐德」、「先來一打老婆」。大溪木藝生態博物館希望打造「輕」博物館、「無人」博物館，將提供大溪木博館「創生培養皿」作為實證場域，未來也有機會與桃園市政府合作，整併行銷資源共同推動觀光。

另外三個主題分別各有一組團隊入選，包含「智慧鐵道人才學院」主題之「CuteXR實驗室」團隊，運用XR體感技術來加強公共安全、天然災害、乘客協助、緊急情況處置、工作環境安全及職場模擬等訓練，如果培訓成果良好，將有望持續投入其他課程研發XR教材，廣泛運用於鐵道人才學院課程。「台中市產業故事館發展協會」的霧峰農會酒莊和寶熊漁樂碼頭則是將分別為「智創生活」團隊、「群立科技」團隊。霧峰區農會酒莊希望打造XR與酒相關的互動體驗，可以節省酒莊人力、提供無人服務等。而寶熊漁樂碼頭則希望能夠集結台中市產業故事館會員特色場館，打造一個智慧導覽的系統，在旅客遊程中加強智慧導覽應用，可串聯跨越大臺中地區的各個主體場館，達到規模性場域的體感應用綜效。

緊接著頒獎典禮之後，邀請宇萌數位科技、Autodesk、國立臺灣博物館、合方創意、實踐大學、工研院及化石先生等，以「XR跨域創新思維」為主軸，分享未來XR科技將會引領產業翻轉趨勢，除此之外，更有XR創新跨域應用之體驗。

